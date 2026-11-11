Cronograma de Pago de Pensiones y Bonos del IVSS 2026

Cronograma Original de Pago de Pensiones y Bonos del IVSS 2026

Cronograma Original de Pago de Pensiones y Bonos del IVSS 2026

Cronograma Original de Pago de Pensiones IVSS 2026

ATENCIÓN: PRÓXIMA PENSIÓN A PAGARSE,  DICIEMBRE QUE SE PAGA EN NOVIEMBRE 2026

 POR FAVOR LEER LA TABLA. 

CARACAS, VENEZUELA.- Cómo todos los años, traemos el Cronograma ORIGINAL de pago de pensiones del Seguro Social IVSS para 2026 se publica aquí desde hace más de 15 años, hacemos un esfuerzo diario para llevarles la información al respecto de los días de pago de pensión y bonos sociales en Venezuela. Nuestro cronograma fue el primero en salir ofreciendo la información de esta manera por eso se llama cronograma original, el resto de los sitios webs o grupos de redes sociales son copias de nuestro cronograma.

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►.

ACTUALIZACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 10/03/26

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 12/03/26

ATENCIÓN , PAGO CONFIRMADO!

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 14/03/26

CLICK PARA VER LA Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 16/03/26

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 17/03/26

PAGO CONFIRMADO PARA PENSIONADOS DEL IVSS 

VER Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 19/03/26

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 21/03/26

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 13/04/26
ACTUALIZACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026

CLICK PARA VER LA Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 08/04/26  

Click para ver la actualziación del Cronograma de pensiones del viernes 11 de Abril de 2026

PAGO CONFIRMADO activos y jubilados!

LEER ACTUALIZACIÓN DEL 15/04/26

Leer Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 16/04/26

Leer Actualización del 17/04/26 (disponible desde las 1am del 17/04/26)

Leer Actualización del 18/04/26  

LEER ACTUALIZACIÓN DEL 19/04/26

PAGO CONFIRMADO

LEER ACTUALIZACIÓN 21/04/26
ACTUALIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2026

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 11/05/26

Click para ver Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 12/05/26

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 13/05/26

PAGO CONFIRMADO

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 15/05/26

CLICK PARA VER Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 18/05/26

Click para ver Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 19/05/26

PAGO CONFIRMADO!

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 20/05/26
ACTUALIZACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2026

CLICK PARA VER LA ACTUALIZACIÓN DE HOY 03 DE JUNIO DE 2026

click para ver Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 08/06/26

Click para ver Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 11/06/26

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 15/06/26

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 16/06/26

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 18/06/26

ATENCIÓN PAGO CONFIRMADO!

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 22/06/26
ACTUALIZACIONES DEL MES DE JULIO DE 2026

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS del 10/07/26

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 12/07/26

 

PAGO CONFIRMADO JUBILADOS y ACTIVOS

VER MONTO A COBRAR! Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 17/07/26

PENDIENTE CON EL PRÓXIMO PAGO

Ver Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 19/07/26
ACTUALIZACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026

Click para ver la Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 06/08/26

PENDIENTES DE LOS PAGOS 

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 12/08/26

Ver Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 13/08/26

Ver Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 18/08/26

ATENCIÓN, PAGO CONFIRMADO

Ver Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 21/08/26

ACTUALIZACIONES DEL MES DE septiembre DE 2026

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 02/09/26

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 14/09/26

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 08/09/26

Depósito confirmado!

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 15/09/26

Depósito confirmado! PENSIONADOS IVSS

VER ->Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 21/09/26

 

ACTUALIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2026

VER Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 08/10/26

VER :Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 12/10/26

VER :Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 13/10/26

PAGO CONFIRMADO VER LA ACTUALIZACION A CONTINUACION

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 15/10/26

PAGO CONFIRMADO , ATENCIÓN VER EL MONTO A COBRAR A CONTINUACIÓN

Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 20/10/26

ATENCION PAGO DE PENSION CONFIRMADO PARA HOY A CONTINUACION VER MONTO A COBRAR

VER Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 21/10/26

ACTUALIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2026

VER Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 06/11/26

VER Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 11/11/26

 
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Siempre puede encontrar el Cronograma de Pensiones escribiendo en el buscador de Google: NotiActual Pensiones

Recuerden que pueden acceder a este cronograma solo escribiendo en el navegador de su teléfono, computadora , laptop o tablet:  notiactual.com/pension con este nombre corto siempre podrán recordar donde está el cronograma, tratamos de hacer cada día más accesible la información publicada a las personas mayores..

ATENCIÓN, AQUÍ TENEMOS UNA GUÍA PARA QUIENES NO LE LLEGAN LOS BONOS

Atención :

  • Cuando lanzamos una actualización es para agregar información nueva, confirmar una información ya publicada o corregir una actualización previa, siempre vamos a dejar en este cronograma el enlace a todas las actualizaciones para hacerlo de más fácil lectura.
  • Algunas veces el ente pagador se atrasa o adelanta, eso se ha visto anteriormente meses, a diferencia de años atrás que la fecha de pago era más estable,por lo que debemos estar pendientes de las actualizaciones por cualquier cambio que se produzca, en ese mismo orden de ideas reafirmamos, para los que son nuevos lectores que no somos el IVSS ni tenemos relación con el ente pagador, solo informamos de forma estructurada lo que nos llega para apoyarlos a ustedes a tener la mejor información sobre el pago de pensiones.
  • No haga cola en los bancos hasta que el pago esté confirmado el efectivo ya no es un instrumento escaso por lo que no necesita hacer cola en un banco para obtenerlo en cualquier día hábil, trate de usar los canales electrónicos para realizar sus compras.
  • Si no hemos publicado una actualización la actualización previa sigue vigente hasta que salga la otra.
notiactual.com

Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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