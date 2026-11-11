Cronograma Original de Pago de Pensiones y Bonos del IVSS 2026

Cronograma Original de Pago de Pensiones IVSS 2026

ATENCIÓN: PRÓXIMA PENSIÓN A PAGARSE, DICIEMBRE QUE SE PAGA EN NOVIEMBRE 2026

POR FAVOR LEER LA TABLA.

CARACAS, VENEZUELA.- Cómo todos los años, traemos el Cronograma ORIGINAL de pago de pensiones del Seguro Social IVSS para 2026 se publica aquí desde hace más de 15 años, hacemos un esfuerzo diario para llevarles la información al respecto de los días de pago de pensión y bonos sociales en Venezuela. Nuestro cronograma fue el primero en salir ofreciendo la información de esta manera por eso se llama cronograma original, el resto de los sitios webs o grupos de redes sociales son copias de nuestro cronograma.

ATENCIÓN, LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA AQUÍ ES PÚBLICA, DE LIBRE ACCESO Y CONSULTA PARA LOS INTERESADOS EN EL TEMA SE DISTRIBUYE DE FORMA GRATUITA.

Siempre puede encontrar el Cronograma de Pensiones escribiendo en el buscador de Google: NotiActual Pensiones

Recuerden que pueden acceder a este cronograma solo escribiendo en el navegador de su teléfono, computadora , laptop o tablet: notiactual.com/pension con este nombre corto siempre podrán recordar donde está el cronograma, tratamos de hacer cada día más accesible la información publicada a las personas mayores..

ATENCIÓN, AQUÍ TENEMOS UNA GUÍA PARA QUIENES NO LE LLEGAN LOS BONOS

Atención :

Cuando lanzamos una actualización es para agregar información nueva, confirmar una información ya publicada o corregir una actualización previa, siempre vamos a dejar en este cronograma el enlace a todas las actualizaciones para hacerlo de más fácil lectura.

Algunas veces el ente pagador se atrasa o adelanta, eso se ha visto anteriormente meses, a diferencia de años atrás que la fecha de pago era más estable,por lo que debemos estar pendientes de las actualizaciones por cualquier cambio que se produzca, en ese mismo orden de ideas reafirmamos, para los que son nuevos lectores que no somos el IVSS ni tenemos relación con el ente pagador , solo informamos de forma estructurada lo que nos llega para apoyarlos a ustedes a tener la mejor información sobre el pago de pensiones.

No haga cola en los bancos hasta que el pago esté confirmado el efectivo ya no es un instrumento escaso por lo que no necesita hacer cola en un banco para obtenerlo en cualquier día hábil , trate de usar los canales electrónicos para realizar sus compras.

Si no hemos publicado una actualización la actualización previa sigue vigente hasta que salga la otra.

Cronograma de Pago de Pensiones y Bonos del IVSS 2026 was last modified: by

Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.

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