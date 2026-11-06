Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 06/11/26
Fecha de pago de Bono de Guerra para Empleados activos de la administración pública activos y jubilados.
Monto a cobrar $150 calculado al cambio tasa BCV correspondiente.
ESTATUS: PENDIENTE DE DEPOSITO
FECHA DE PAGO ESTIMADA: lunes 16 de noviembre de 2026
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Fecha de pago de Bono de Guerra para Empleados activos de la administración pública jubilados que no cobran cesta ticket.
ESTATUS: PENDIENTE DE DEPOSITO
Monto a cobrar $133 a tasa BCV
FECHA ESTIMADA DE PAGO: MARTES 17 de noviembre de 2026
Fecha de pago de Bono de Guerra y pensión para pensionados del IVSS
ESTATUS: PENDIENTE DE DEPOSITO
¿Qué se va cobrar? : Pensión + Bono.
FECHA DE PAGO : viernes 20 de noviembre de 2026
Día Feriado
Jueves 1° de enero Año Nuevo
Martes 6 de enero
Día de Reyes (Lunes 12 de enero)
Miércoles 14 de enero
Día de la Divina Pastora (Lunes 19 de enero)
Lunes 16 y martes 17 de febrero Carnaval (Feriado Nacional)
Jueves 19 de marzo
Día de San José (Feriado Bancario)
Jueves 2 y viernes 3 de abril Semana Santa (Feriado Nacional)
Domingo 19 de abril
Mov. Precursor de la Independencia (No se ejecuta por ser fin de semana)
Viernes 1° de mayo
Día del Trabajador (Feriado Nacional)
Jueves 14 de mayo
Ascensión del Senor (Lunes 18 de mayo)
Jueves 4 de junio
Corpus Christi (Lunes 8 de junio)
Sábado 13 de junio
Día de San Antonio
(No se ejecuta por ser fin de semana)
Miércoles 24 de junio
Batalla de Carabobo (Feriado Nacional)
Lunes 29 de junio
Día de San Pedro y San Pablo (Feriado Bancario)
Domingo 5 de julio
Día de la Independencia
(No se ejecuta por ser fin de semana)
Viernes 24 de julio
Natalicio del Libertador (Feriado Nacional)
Sábado 15 de agosto
Asunción de Nuestra Señora
(No se ejecuta por ser fin de semana)
Viernes 11 de septiembre
Día de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela (Lunes 14 de septiembre)
Lunes 12 de octubre
Día de la Resistencia Indígena (Feriado Nacional)
Lunes 26 de octubre
Día de San José Gregorio Hernández (Feriado Bancario)
Domingo 1° de noviembre
Día de Todos los Santos
(No se ejecuta por ser fin de semana)
Miércoles 18 de noviembre
Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (Lunes 23 de noviembre)
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción
(Lunes 14 de diciembre)
Jueves 24 de diciembre
Noche Buena (Feriado Nacional)
Viernes 25 de diciembre
Natividad de Nuestro Señor (Feriado Nacional)
Jueves 31 de diciembre
Fin de Año (Feriado Nacional)
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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