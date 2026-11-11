Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 11/11/26

Fecha de pago de Bono de Guerra para Empleados activos de la administración pública activos y jubilados.

Monto a cobrar $150 calculado al cambio tasa BCV correspondiente.

ESTATUS: PENDIENTE DE DEPOSITO

FECHA DE PAGO ESTIMADA: lunes 16 de noviembre de 2026

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Fecha de pago de Bono de Guerra para Empleados activos de la administración pública jubilados que no cobran cesta ticket.

ESTATUS: PENDIENTE DE DEPOSITO

Monto a cobrar $133 a tasa BCV

FECHA ESTIMADA DE PAGO: MARTES 17 de noviembre de 2026

Fecha de pago de Bono de Guerra y pensión para pensionados del IVSS

ESTATUS: PENDIENTE DE DEPOSITO

¿Qué se va cobrar? : Pensión + Bono.

FECHA DE PAGO : viernes 20 de noviembre de 2026

Día Feriado

Jueves 1° de enero Año Nuevo

Martes 6 de enero

Día de Reyes (Lunes 12 de enero)

Miércoles 14 de enero

Día de la Divina Pastora (Lunes 19 de enero)

Lunes 16 y martes 17 de febrero Carnaval (Feriado Nacional)

Jueves 19 de marzo

Día de San José (Feriado Bancario)

Jueves 2 y viernes 3 de abril Semana Santa (Feriado Nacional)

Domingo 19 de abril

Mov. Precursor de la Independencia (No se ejecuta por ser fin de semana)

Viernes 1° de mayo

Día del Trabajador (Feriado Nacional)

Jueves 14 de mayo

Ascensión del Senor (Lunes 18 de mayo)

Jueves 4 de junio

Corpus Christi (Lunes 8 de junio)

Sábado 13 de junio

Día de San Antonio

(No se ejecuta por ser fin de semana)

Miércoles 24 de junio

Batalla de Carabobo (Feriado Nacional)

Lunes 29 de junio

Día de San Pedro y San Pablo (Feriado Bancario)

Domingo 5 de julio

Día de la Independencia

(No se ejecuta por ser fin de semana)

Viernes 24 de julio

Natalicio del Libertador (Feriado Nacional)

Sábado 15 de agosto

Asunción de Nuestra Señora

(No se ejecuta por ser fin de semana)

Viernes 11 de septiembre

Día de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela (Lunes 14 de septiembre)

Lunes 12 de octubre

Día de la Resistencia Indígena (Feriado Nacional)

Lunes 26 de octubre

Día de San José Gregorio Hernández (Feriado Bancario)

Domingo 1° de noviembre

Día de Todos los Santos

(No se ejecuta por ser fin de semana)

Miércoles 18 de noviembre

Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (Lunes 23 de noviembre)

Martes 8 de diciembre

Día de la Inmaculada Concepción

(Lunes 14 de diciembre)

Jueves 24 de diciembre

Noche Buena (Feriado Nacional)

Viernes 25 de diciembre

Natividad de Nuestro Señor (Feriado Nacional)

Jueves 31 de diciembre

Fin de Año (Feriado Nacional)



Actualización del Cronograma Original de Pensiones IVSS 11/11/26 was last modified: by

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