Pronósticos UEFA Europa League (Jornada 4) 05/11/26

Pronósticos, análisis estadístico y selecciones de mercado (Moneyline y Altas/Bajas) para los 17 encuentros.
Resumen de Pronósticos y Cuotas
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|Encuentro
|Favorito (Moneyline)
|Altas / Bajas (Línea 2.5)
|Marcador Probable
|AC Milan vs. Ferencváros
|AC Milan
|Altas (+2.5)
|3 – 1
|Real Sociedad vs. Olympique de Lyon
|Real Sociedad
|Altas (+2.5)
|2 – 1
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Empate / Crystal Palace
|Bajas (-2.5)
|1 – 1
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Juventus
|Altas (+2.5)
|1 – 2
|Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella
|Bayer Leverkusen
|Altas (+2.5)
|3 – 1
|Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise
|Celta de Vigo
|Bajas (-2.5)
|1 – 0
|Benfica vs. Lech Poznań
|Benfica
|Altas (+2.5)
|3 – 0
|Celtic vs. Beşiktaş
|Celtic
|Altas (+2.5)
|2 – 2
|Anderlecht vs. Red Bull Salzburg
|Empate / RB Salzburg
|Altas (+2.5)
|1 – 2
|Sparta Praga vs. Bournemouth
|Bournemouth
|Altas (+2.5)
|1 – 3
|Sunderland vs. Dinamo Zagreb
|Sunderland
|Bajas (-2.5)
|2 – 0
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Sturm Graz
|Bajas (-2.5)
|1 – 0
|N.E.C. Nijmegen vs. Omonia
|N.E.C. Nijmegen
|Altas (+2.5)
|2 – 1
|Lillestrøm vs. Viktoria Plzeň
|Viktoria Plzeň
|Bajas (-2.5)
|0 – 1
|Levski Sofia vs. Jagiellonia Białystok
|Empate
|Bajas (-2.5)
|1 – 1
|Hapoel Be’er Sheva vs. OFI Creta
|Hapoel Be’er Sheva
|Bajas (-2.5)
|1 – 0
|Torreense vs. Ararat-Armenia
|Torreense
|Altas (+2.5)
|2 – 1
Análisis Detallado Partido por Partido
1. AC Milan vs. Ferencváros
- Estadísticas y Forma: Milan llega tras ganar 3-1 el derbi a Inter de Milán en Serie A, aunque suma solo 3 puntos en Europa tras perder ante Benfica (0-2) y Bournemouth (0-3). Ferencváros vive un momento soñado: invicto en 20 partidos seguidos y pleno de 9 puntos en Europa League.
- Altas / Bajas: 5 de los últimos 6 partidos de Milan superaron los 2.5 goles. Ambos tienen poder de ataque.
- Moneyline: AC Milan.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
2. Real Sociedad vs. Olympique de Lyon
- Estadísticas y Forma: La Real Sociedad suma 4 puntos en el torneo y se hace muy fuerte en Anoeta. Lyon suma 6 puntos con una propuesta ofensiva abierta pero con grietas defensivas (recibe 1.6 goles de promedio en sus últimas salidas).
- Altas / Bajas: El 100% de los últimos tres cotejos de Lyon y el 67% de la Real registraron over 2.5 goles.
- Moneyline: Real Sociedad.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
3. Crystal Palace vs. Hoffenheim
- Estadísticas y Forma: Crystal Palace (4 pts) presenta un bloque bajo físico, cediendo pocos espacios a nivel continental. Hoffenheim suele complicarse cuando juega a domicilio frente a escuadras inglesas.
- Altas / Bajas: Encuentro apretado tácticamente con tendencia a resolverse por la mínima.
- Moneyline: Empate (Opción de valor: Crystal Palace Apuesta Sin Empate).
- Línea de Goles: Bajas (-2.5).
4. AZ Alkmaar vs. Juventus
- Estadísticas y Forma: AZ Alkmaar registra 17 partidos europeos consecutivos invicto en el AFAS Stadion (14V-3E), pero viene de dos caídas en Eredivisie. Juventus marcha invitcta en la competición (7 pts, 9 goles anotados) tras vencer a Napoli 2-0 el fin de semana.
- Altas / Bajas: Ambas escuadras promedian más de 1.5 goles a favor en el torneo continental.
- Moneyline: Juventus.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
5. Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella
- Estadísticas y Forma: El Leverkusen marcha invicto con marca perfecta de 9 puntos en la cima de la fase de liga. Marsella tiene explosión arriba con Greenwood y Wahi, pero cede defensivamente en canchas alemanas.
- Altas / Bajas: La dinámica del ritmo de juego invita a un partido de ida y vuelta.
- Moneyline: Bayer Leverkusen.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
6. Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise
- Estadísticas y Forma: Celta se muestra rocoso en Balaídos y la Union SG destaca por su gran disciplina táctica (7 puntos conseguidos a base de concesiones mínimas).
- Altas / Bajas: Ritmo lento y cortado.
- Moneyline: Celta de Vigo.
- Línea de Goles: Bajas (-2.5).
7. Benfica vs. Lech Poznań
- Estadísticas y Forma: Benfica lidera la competición global con 9 puntos y una diferencia de gol de +8 (10 anotados). Lech Poznań sufre demasiado cuando enfrenta a los clubes «top 10» del ranking UEFA.
- Altas / Bajas: Dominio claro del club portugués.
- Moneyline: Benfica.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
8. Celtic vs. Beşiktaş
- Estadísticas y Forma: El Celtic Park empuja fuerte pero Beşiktaş arranca en gran forma (7 puntos de 9 posibles) marcando 9 goles.
- Altas / Bajas: Los partidos de Beşiktaş en la UEL son un espectáculo de ida y vuelta constante.
- Moneyline: Empate (Celtic es favorito local, pero la paridad tiene gran valor).
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
9. Anderlecht vs. Red Bull Salzburg
- Estadísticas y Forma: Salzburg marcha urgido con solo 4 puntos y necesita arriesgar. Anderlecht ha tenido serios tropiezos atrás en las jornadas 2 y 3 (solo 3 pts acumulados).
- Altas / Bajas: Transiciones rápidas por la propuesta de Salzburg.
- Moneyline: Red Bull Salzburg.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
10. Sparta Praga vs. Bournemouth
- Estadísticas y Forma: Bournemouth atraviesa una racha impecable en Europa con 9 puntos en 3 cotejos (incluyendo el 3-0 frente al Milan). Sparta Praga acumula 4 puntos y sufre ante la intensidad de la Premier League.
- Altas / Bajas: La velocidad ofensiva de los ‘Cherries’ decantará el marcador.
- Moneyline: Bournemouth.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
11. Sunderland vs. Dinamo Zagreb
- Estadísticas y Forma: Sunderland marcha invicto en casa en Europa con 7 puntos acumulados. Dinamo Zagreb es un rival incómodo, pero le cuesta generar peligro en suelo británico.
- Altas / Bajas: Partido de orden táctico y desgaste físico.
- Moneyline: Sunderland.
- Línea de Goles: Bajas (-2.5).
12. Sturm Graz vs. NK Celje
- Estadísticas y Forma: Ambas escuadras luchan en la parte baja (4 puntos). Sturm Graz aprovecha mejor el factor localía en canchas austriacas.
- Altas / Bajas: Encuentro cerrado y disputado en mitad de cancha.
- Moneyline: Sturm Graz.
- Línea de Goles: Bajas (-2.5).
13. N.E.C. Nijmegen vs. Omonia
- Estadísticas y Forma: Omonia (6 pts) se ha mostrado fuerte pero Nijmegen (4 pts) necesita sumar en casa para meterse en puestos de playoffs.
- Altas / Bajas: Los equipos neerlandeses imponen ritmo alto en casa.
- Moneyline: N.E.C. Nijmegen.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
14. Lillestrøm vs. Viktoria Plzeň
- Estadísticas y Forma: Viktoria Plzeň es especialista en planteamientos pragmáticos y cerrados en condición de visitante en Europa.
- Altas / Bajas: Partido con muy pocas oportunidades claras de gol.
- Moneyline: Viktoria Plzeň.
- Línea de Goles: Bajas (-2.5).
15. Levski Sofia vs. Jagiellonia Białystok
- Estadísticas y Forma: Duelo sumamente parejo entre dos escuadras de Europa del Este igualadas con 4 puntos en la tabla.
- Altas / Bajas: Marcador corto, mucha marca en el mediocampo.
- Moneyline: Empate.
- Línea de Goles: Bajas (-2.5).
16. Hapoel Be’er Sheva vs. OFI Creta
- Estadísticas y Forma: Hapoel Be’er Sheva necesita reaccionar tras caer derrotado ante el AZ Alkmaar en la fecha previa. Creta cede bastante juego lejos de Grecia.
- Altas / Bajas: Tendencia defensiva local.
- Moneyline: Hapoel Be’er Sheva.
- Línea de Goles: Bajas (-2.5).
17. Torreense vs. Ararat-Armenia
- Estadísticas y Forma: Torreense viene de caer goleado por Ferencváros (4-1), pero ante un rival de menor jerarquía como Ararat-Armenia (que encajó 4 ante AZ) parte como claro favorito para sumar.
- Altas / Bajas: Ambas defensas han encajado 4 goles en sus compromisos europeos recientes.
- Moneyline: Torreense.
- Línea de Goles: Altas (+2.5).
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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