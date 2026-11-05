Pronósticos UEFA Europa League (Jornada 4) 05/11/26

Pronósticos, análisis estadístico y selecciones de mercado (Moneyline y Altas/Bajas) para los 17 encuentros.

Resumen de Pronósticos y Cuotas

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. Encuentro Favorito (Moneyline) Altas / Bajas (Línea 2.5) Marcador Probable AC Milan vs. Ferencváros AC Milan Altas (+2.5) 3 – 1 Real Sociedad vs. Olympique de Lyon Real Sociedad Altas (+2.5) 2 – 1 Crystal Palace vs. Hoffenheim Empate / Crystal Palace Bajas (-2.5) 1 – 1 AZ Alkmaar vs. Juventus Juventus Altas (+2.5) 1 – 2 Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella Bayer Leverkusen Altas (+2.5) 3 – 1 Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise Celta de Vigo Bajas (-2.5) 1 – 0 Benfica vs. Lech Poznań Benfica Altas (+2.5) 3 – 0 Celtic vs. Beşiktaş Celtic Altas (+2.5) 2 – 2 Anderlecht vs. Red Bull Salzburg Empate / RB Salzburg Altas (+2.5) 1 – 2 Sparta Praga vs. Bournemouth Bournemouth Altas (+2.5) 1 – 3 Sunderland vs. Dinamo Zagreb Sunderland Bajas (-2.5) 2 – 0 Sturm Graz vs. NK Celje Sturm Graz Bajas (-2.5) 1 – 0 N.E.C. Nijmegen vs. Omonia N.E.C. Nijmegen Altas (+2.5) 2 – 1 Lillestrøm vs. Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň Bajas (-2.5) 0 – 1 Levski Sofia vs. Jagiellonia Białystok Empate Bajas (-2.5) 1 – 1 Hapoel Be’er Sheva vs. OFI Creta Hapoel Be’er Sheva Bajas (-2.5) 1 – 0 Torreense vs. Ararat-Armenia Torreense Altas (+2.5) 2 – 1

Análisis Detallado Partido por Partido

1. AC Milan vs. Ferencváros

Estadísticas y Forma: Milan llega tras ganar 3-1 el derbi a Inter de Milán en Serie A, aunque suma solo 3 puntos en Europa tras perder ante Benfica (0-2) y Bournemouth (0-3). Ferencváros vive un momento soñado: invicto en 20 partidos seguidos y pleno de 9 puntos en Europa League.

Milan llega tras ganar 3-1 el derbi a Inter de Milán en Serie A, aunque suma solo 3 puntos en Europa tras perder ante Benfica (0-2) y Bournemouth (0-3). Ferencváros vive un momento soñado: invicto en 20 partidos seguidos y pleno de 9 puntos en Europa League. Altas / Bajas: 5 de los últimos 6 partidos de Milan superaron los 2.5 goles. Ambos tienen poder de ataque.

5 de los últimos 6 partidos de Milan superaron los 2.5 goles. Ambos tienen poder de ataque. Moneyline: AC Milan.

AC Milan. Línea de Goles: Altas (+2.5).

2. Real Sociedad vs. Olympique de Lyon

Estadísticas y Forma: La Real Sociedad suma 4 puntos en el torneo y se hace muy fuerte en Anoeta. Lyon suma 6 puntos con una propuesta ofensiva abierta pero con grietas defensivas (recibe 1.6 goles de promedio en sus últimas salidas).

La Real Sociedad suma 4 puntos en el torneo y se hace muy fuerte en Anoeta. Lyon suma 6 puntos con una propuesta ofensiva abierta pero con grietas defensivas (recibe 1.6 goles de promedio en sus últimas salidas). Altas / Bajas: El 100% de los últimos tres cotejos de Lyon y el 67% de la Real registraron over 2.5 goles.

El 100% de los últimos tres cotejos de Lyon y el 67% de la Real registraron over 2.5 goles. Moneyline: Real Sociedad.

Real Sociedad. Línea de Goles: Altas (+2.5).

3. Crystal Palace vs. Hoffenheim

Estadísticas y Forma: Crystal Palace (4 pts) presenta un bloque bajo físico, cediendo pocos espacios a nivel continental. Hoffenheim suele complicarse cuando juega a domicilio frente a escuadras inglesas.

Crystal Palace (4 pts) presenta un bloque bajo físico, cediendo pocos espacios a nivel continental. Hoffenheim suele complicarse cuando juega a domicilio frente a escuadras inglesas. Altas / Bajas: Encuentro apretado tácticamente con tendencia a resolverse por la mínima.

Encuentro apretado tácticamente con tendencia a resolverse por la mínima. Moneyline: Empate (Opción de valor: Crystal Palace Apuesta Sin Empate).

Empate (Opción de valor: Crystal Palace Apuesta Sin Empate). Línea de Goles: Bajas (-2.5).

4. AZ Alkmaar vs. Juventus

Estadísticas y Forma: AZ Alkmaar registra 17 partidos europeos consecutivos invicto en el AFAS Stadion (14V-3E), pero viene de dos caídas en Eredivisie. Juventus marcha invitcta en la competición (7 pts, 9 goles anotados) tras vencer a Napoli 2-0 el fin de semana.

AZ Alkmaar registra 17 partidos europeos consecutivos invicto en el AFAS Stadion (14V-3E), pero viene de dos caídas en Eredivisie. Juventus marcha invitcta en la competición (7 pts, 9 goles anotados) tras vencer a Napoli 2-0 el fin de semana. Altas / Bajas: Ambas escuadras promedian más de 1.5 goles a favor en el torneo continental.

Ambas escuadras promedian más de 1.5 goles a favor en el torneo continental. Moneyline: Juventus.

Juventus. Línea de Goles: Altas (+2.5).

5. Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella

Estadísticas y Forma: El Leverkusen marcha invicto con marca perfecta de 9 puntos en la cima de la fase de liga. Marsella tiene explosión arriba con Greenwood y Wahi, pero cede defensivamente en canchas alemanas.

El Leverkusen marcha invicto con marca perfecta de 9 puntos en la cima de la fase de liga. Marsella tiene explosión arriba con Greenwood y Wahi, pero cede defensivamente en canchas alemanas. Altas / Bajas: La dinámica del ritmo de juego invita a un partido de ida y vuelta.

La dinámica del ritmo de juego invita a un partido de ida y vuelta. Moneyline: Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen. Línea de Goles: Altas (+2.5).

6. Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise

Estadísticas y Forma: Celta se muestra rocoso en Balaídos y la Union SG destaca por su gran disciplina táctica (7 puntos conseguidos a base de concesiones mínimas).

Celta se muestra rocoso en Balaídos y la Union SG destaca por su gran disciplina táctica (7 puntos conseguidos a base de concesiones mínimas). Altas / Bajas: Ritmo lento y cortado.

Ritmo lento y cortado. Moneyline: Celta de Vigo.

Celta de Vigo. Línea de Goles: Bajas (-2.5).

7. Benfica vs. Lech Poznań

Estadísticas y Forma: Benfica lidera la competición global con 9 puntos y una diferencia de gol de +8 (10 anotados). Lech Poznań sufre demasiado cuando enfrenta a los clubes «top 10» del ranking UEFA.

Benfica lidera la competición global con 9 puntos y una diferencia de gol de +8 (10 anotados). Lech Poznań sufre demasiado cuando enfrenta a los clubes «top 10» del ranking UEFA. Altas / Bajas: Dominio claro del club portugués.

Dominio claro del club portugués. Moneyline: Benfica.

Benfica. Línea de Goles: Altas (+2.5).

8. Celtic vs. Beşiktaş

Estadísticas y Forma: El Celtic Park empuja fuerte pero Beşiktaş arranca en gran forma (7 puntos de 9 posibles) marcando 9 goles.

El Celtic Park empuja fuerte pero Beşiktaş arranca en gran forma (7 puntos de 9 posibles) marcando 9 goles. Altas / Bajas: Los partidos de Beşiktaş en la UEL son un espectáculo de ida y vuelta constante.

Los partidos de Beşiktaş en la UEL son un espectáculo de ida y vuelta constante. Moneyline: Empate (Celtic es favorito local, pero la paridad tiene gran valor).

Empate (Celtic es favorito local, pero la paridad tiene gran valor). Línea de Goles: Altas (+2.5).

9. Anderlecht vs. Red Bull Salzburg

Estadísticas y Forma: Salzburg marcha urgido con solo 4 puntos y necesita arriesgar. Anderlecht ha tenido serios tropiezos atrás en las jornadas 2 y 3 (solo 3 pts acumulados).

Salzburg marcha urgido con solo 4 puntos y necesita arriesgar. Anderlecht ha tenido serios tropiezos atrás en las jornadas 2 y 3 (solo 3 pts acumulados). Altas / Bajas: Transiciones rápidas por la propuesta de Salzburg.

Transiciones rápidas por la propuesta de Salzburg. Moneyline: Red Bull Salzburg.

Red Bull Salzburg. Línea de Goles: Altas (+2.5).

10. Sparta Praga vs. Bournemouth

Estadísticas y Forma: Bournemouth atraviesa una racha impecable en Europa con 9 puntos en 3 cotejos (incluyendo el 3-0 frente al Milan). Sparta Praga acumula 4 puntos y sufre ante la intensidad de la Premier League.

Bournemouth atraviesa una racha impecable en Europa con 9 puntos en 3 cotejos (incluyendo el 3-0 frente al Milan). Sparta Praga acumula 4 puntos y sufre ante la intensidad de la Premier League. Altas / Bajas: La velocidad ofensiva de los ‘Cherries’ decantará el marcador.

La velocidad ofensiva de los ‘Cherries’ decantará el marcador. Moneyline: Bournemouth.

Bournemouth. Línea de Goles: Altas (+2.5).

11. Sunderland vs. Dinamo Zagreb

Estadísticas y Forma: Sunderland marcha invicto en casa en Europa con 7 puntos acumulados. Dinamo Zagreb es un rival incómodo, pero le cuesta generar peligro en suelo británico.

Sunderland marcha invicto en casa en Europa con 7 puntos acumulados. Dinamo Zagreb es un rival incómodo, pero le cuesta generar peligro en suelo británico. Altas / Bajas: Partido de orden táctico y desgaste físico.

Partido de orden táctico y desgaste físico. Moneyline: Sunderland.

Sunderland. Línea de Goles: Bajas (-2.5).

12. Sturm Graz vs. NK Celje

Estadísticas y Forma: Ambas escuadras luchan en la parte baja (4 puntos). Sturm Graz aprovecha mejor el factor localía en canchas austriacas.

Ambas escuadras luchan en la parte baja (4 puntos). Sturm Graz aprovecha mejor el factor localía en canchas austriacas. Altas / Bajas: Encuentro cerrado y disputado en mitad de cancha.

Encuentro cerrado y disputado en mitad de cancha. Moneyline: Sturm Graz.

Sturm Graz. Línea de Goles: Bajas (-2.5).

13. N.E.C. Nijmegen vs. Omonia

Estadísticas y Forma: Omonia (6 pts) se ha mostrado fuerte pero Nijmegen (4 pts) necesita sumar en casa para meterse en puestos de playoffs.

Omonia (6 pts) se ha mostrado fuerte pero Nijmegen (4 pts) necesita sumar en casa para meterse en puestos de playoffs. Altas / Bajas: Los equipos neerlandeses imponen ritmo alto en casa.

Los equipos neerlandeses imponen ritmo alto en casa. Moneyline: N.E.C. Nijmegen.

N.E.C. Nijmegen. Línea de Goles: Altas (+2.5).

14. Lillestrøm vs. Viktoria Plzeň

Estadísticas y Forma: Viktoria Plzeň es especialista en planteamientos pragmáticos y cerrados en condición de visitante en Europa.

Viktoria Plzeň es especialista en planteamientos pragmáticos y cerrados en condición de visitante en Europa. Altas / Bajas: Partido con muy pocas oportunidades claras de gol.

Partido con muy pocas oportunidades claras de gol. Moneyline: Viktoria Plzeň.

Viktoria Plzeň. Línea de Goles: Bajas (-2.5).

15. Levski Sofia vs. Jagiellonia Białystok

Estadísticas y Forma: Duelo sumamente parejo entre dos escuadras de Europa del Este igualadas con 4 puntos en la tabla.

Duelo sumamente parejo entre dos escuadras de Europa del Este igualadas con 4 puntos en la tabla. Altas / Bajas: Marcador corto, mucha marca en el mediocampo.

Marcador corto, mucha marca en el mediocampo. Moneyline: Empate.

Empate. Línea de Goles: Bajas (-2.5).

16. Hapoel Be’er Sheva vs. OFI Creta

Estadísticas y Forma: Hapoel Be’er Sheva necesita reaccionar tras caer derrotado ante el AZ Alkmaar en la fecha previa. Creta cede bastante juego lejos de Grecia.

Hapoel Be’er Sheva necesita reaccionar tras caer derrotado ante el AZ Alkmaar en la fecha previa. Creta cede bastante juego lejos de Grecia. Altas / Bajas: Tendencia defensiva local.

Tendencia defensiva local. Moneyline: Hapoel Be’er Sheva.

Hapoel Be’er Sheva. Línea de Goles: Bajas (-2.5).

17. Torreense vs. Ararat-Armenia

Estadísticas y Forma: Torreense viene de caer goleado por Ferencváros (4-1), pero ante un rival de menor jerarquía como Ararat-Armenia (que encajó 4 ante AZ) parte como claro favorito para sumar.

Torreense viene de caer goleado por Ferencváros (4-1), pero ante un rival de menor jerarquía como Ararat-Armenia (que encajó 4 ante AZ) parte como claro favorito para sumar. Altas / Bajas: Ambas defensas han encajado 4 goles en sus compromisos europeos recientes.

Ambas defensas han encajado 4 goles en sus compromisos europeos recientes. Moneyline: Torreense.

Torreense. Línea de Goles: Altas (+2.5).

Pronósticos UEFA Europa League (Jornada 4) 05/11/26 was last modified: by

Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.

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