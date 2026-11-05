Pronósticos UEFA Europa League (Jornada 4) 05/11/26

Pronósticos UEFA Europa League (Jornada 4)

Pronósticos, análisis estadístico y selecciones de mercado (Moneyline y Altas/Bajas) para los 17 encuentros.

Resumen de Pronósticos y Cuotas

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Encuentro Favorito (Moneyline) Altas / Bajas (Línea 2.5) Marcador Probable
AC Milan vs. Ferencváros AC Milan Altas (+2.5) 3 – 1
Real Sociedad vs. Olympique de Lyon Real Sociedad Altas (+2.5) 2 – 1
Crystal Palace vs. Hoffenheim Empate / Crystal Palace Bajas (-2.5) 1 – 1
AZ Alkmaar vs. Juventus Juventus Altas (+2.5) 1 – 2
Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella Bayer Leverkusen Altas (+2.5) 3 – 1
Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise Celta de Vigo Bajas (-2.5) 1 – 0
Benfica vs. Lech Poznań Benfica Altas (+2.5) 3 – 0
Celtic vs. Beşiktaş Celtic Altas (+2.5) 2 – 2
Anderlecht vs. Red Bull Salzburg Empate / RB Salzburg Altas (+2.5) 1 – 2
Sparta Praga vs. Bournemouth Bournemouth Altas (+2.5) 1 – 3
Sunderland vs. Dinamo Zagreb Sunderland Bajas (-2.5) 2 – 0
Sturm Graz vs. NK Celje Sturm Graz Bajas (-2.5) 1 – 0
N.E.C. Nijmegen vs. Omonia N.E.C. Nijmegen Altas (+2.5) 2 – 1
Lillestrøm vs. Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň Bajas (-2.5) 0 – 1
Levski Sofia vs. Jagiellonia Białystok Empate Bajas (-2.5) 1 – 1
Hapoel Be’er Sheva vs. OFI Creta Hapoel Be’er Sheva Bajas (-2.5) 1 – 0
Torreense vs. Ararat-Armenia Torreense Altas (+2.5) 2 – 1

Análisis Detallado Partido por Partido

1. AC Milan vs. Ferencváros

  • Estadísticas y Forma: Milan llega tras ganar 3-1 el derbi a Inter de Milán en Serie A, aunque suma solo 3 puntos en Europa tras perder ante Benfica (0-2) y Bournemouth (0-3). Ferencváros vive un momento soñado: invicto en 20 partidos seguidos y pleno de 9 puntos en Europa League.
  • Altas / Bajas: 5 de los últimos 6 partidos de Milan superaron los 2.5 goles. Ambos tienen poder de ataque.
  • Moneyline: AC Milan.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

2. Real Sociedad vs. Olympique de Lyon

  • Estadísticas y Forma: La Real Sociedad suma 4 puntos en el torneo y se hace muy fuerte en Anoeta. Lyon suma 6 puntos con una propuesta ofensiva abierta pero con grietas defensivas (recibe 1.6 goles de promedio en sus últimas salidas).
  • Altas / Bajas: El 100% de los últimos tres cotejos de Lyon y el 67% de la Real registraron over 2.5 goles.
  • Moneyline: Real Sociedad.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

3. Crystal Palace vs. Hoffenheim

  • Estadísticas y Forma: Crystal Palace (4 pts) presenta un bloque bajo físico, cediendo pocos espacios a nivel continental. Hoffenheim suele complicarse cuando juega a domicilio frente a escuadras inglesas.
  • Altas / Bajas: Encuentro apretado tácticamente con tendencia a resolverse por la mínima.
  • Moneyline: Empate (Opción de valor: Crystal Palace Apuesta Sin Empate).
  • Línea de Goles: Bajas (-2.5).

4. AZ Alkmaar vs. Juventus

  • Estadísticas y Forma: AZ Alkmaar registra 17 partidos europeos consecutivos invicto en el AFAS Stadion (14V-3E), pero viene de dos caídas en Eredivisie. Juventus marcha invitcta en la competición (7 pts, 9 goles anotados) tras vencer a Napoli 2-0 el fin de semana.
  • Altas / Bajas: Ambas escuadras promedian más de 1.5 goles a favor en el torneo continental.
  • Moneyline: Juventus.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

5. Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella

  • Estadísticas y Forma: El Leverkusen marcha invicto con marca perfecta de 9 puntos en la cima de la fase de liga. Marsella tiene explosión arriba con Greenwood y Wahi, pero cede defensivamente en canchas alemanas.
  • Altas / Bajas: La dinámica del ritmo de juego invita a un partido de ida y vuelta.
  • Moneyline: Bayer Leverkusen.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

6. Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise

  • Estadísticas y Forma: Celta se muestra rocoso en Balaídos y la Union SG destaca por su gran disciplina táctica (7 puntos conseguidos a base de concesiones mínimas).
  • Altas / Bajas: Ritmo lento y cortado.
  • Moneyline: Celta de Vigo.
  • Línea de Goles: Bajas (-2.5).

7. Benfica vs. Lech Poznań

  • Estadísticas y Forma: Benfica lidera la competición global con 9 puntos y una diferencia de gol de +8 (10 anotados). Lech Poznań sufre demasiado cuando enfrenta a los clubes «top 10» del ranking UEFA.
  • Altas / Bajas: Dominio claro del club portugués.
  • Moneyline: Benfica.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

8. Celtic vs. Beşiktaş

  • Estadísticas y Forma: El Celtic Park empuja fuerte pero Beşiktaş arranca en gran forma (7 puntos de 9 posibles) marcando 9 goles.
  • Altas / Bajas: Los partidos de Beşiktaş en la UEL son un espectáculo de ida y vuelta constante.
  • Moneyline: Empate (Celtic es favorito local, pero la paridad tiene gran valor).
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

9. Anderlecht vs. Red Bull Salzburg

  • Estadísticas y Forma: Salzburg marcha urgido con solo 4 puntos y necesita arriesgar. Anderlecht ha tenido serios tropiezos atrás en las jornadas 2 y 3 (solo 3 pts acumulados).
  • Altas / Bajas: Transiciones rápidas por la propuesta de Salzburg.
  • Moneyline: Red Bull Salzburg.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

10. Sparta Praga vs. Bournemouth

  • Estadísticas y Forma: Bournemouth atraviesa una racha impecable en Europa con 9 puntos en 3 cotejos (incluyendo el 3-0 frente al Milan). Sparta Praga acumula 4 puntos y sufre ante la intensidad de la Premier League.
  • Altas / Bajas: La velocidad ofensiva de los ‘Cherries’ decantará el marcador.
  • Moneyline: Bournemouth.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

11. Sunderland vs. Dinamo Zagreb

  • Estadísticas y Forma: Sunderland marcha invicto en casa en Europa con 7 puntos acumulados. Dinamo Zagreb es un rival incómodo, pero le cuesta generar peligro en suelo británico.
  • Altas / Bajas: Partido de orden táctico y desgaste físico.
  • Moneyline: Sunderland.
  • Línea de Goles: Bajas (-2.5).

12. Sturm Graz vs. NK Celje

  • Estadísticas y Forma: Ambas escuadras luchan en la parte baja (4 puntos). Sturm Graz aprovecha mejor el factor localía en canchas austriacas.
  • Altas / Bajas: Encuentro cerrado y disputado en mitad de cancha.
  • Moneyline: Sturm Graz.
  • Línea de Goles: Bajas (-2.5).

13. N.E.C. Nijmegen vs. Omonia

  • Estadísticas y Forma: Omonia (6 pts) se ha mostrado fuerte pero Nijmegen (4 pts) necesita sumar en casa para meterse en puestos de playoffs.
  • Altas / Bajas: Los equipos neerlandeses imponen ritmo alto en casa.
  • Moneyline: N.E.C. Nijmegen.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).

14. Lillestrøm vs. Viktoria Plzeň

  • Estadísticas y Forma: Viktoria Plzeň es especialista en planteamientos pragmáticos y cerrados en condición de visitante en Europa.
  • Altas / Bajas: Partido con muy pocas oportunidades claras de gol.
  • Moneyline: Viktoria Plzeň.
  • Línea de Goles: Bajas (-2.5).

15. Levski Sofia vs. Jagiellonia Białystok

  • Estadísticas y Forma: Duelo sumamente parejo entre dos escuadras de Europa del Este igualadas con 4 puntos en la tabla.
  • Altas / Bajas: Marcador corto, mucha marca en el mediocampo.
  • Moneyline: Empate.
  • Línea de Goles: Bajas (-2.5).

16. Hapoel Be’er Sheva vs. OFI Creta

  • Estadísticas y Forma: Hapoel Be’er Sheva necesita reaccionar tras caer derrotado ante el AZ Alkmaar en la fecha previa. Creta cede bastante juego lejos de Grecia.
  • Altas / Bajas: Tendencia defensiva local.
  • Moneyline: Hapoel Be’er Sheva.
  • Línea de Goles: Bajas (-2.5).

17. Torreense vs. Ararat-Armenia

  • Estadísticas y Forma: Torreense viene de caer goleado por Ferencváros (4-1), pero ante un rival de menor jerarquía como Ararat-Armenia (que encajó 4 ante AZ) parte como claro favorito para sumar.
  • Altas / Bajas: Ambas defensas han encajado 4 goles en sus compromisos europeos recientes.
  • Moneyline: Torreense.
  • Línea de Goles: Altas (+2.5).
notiactual.com

Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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