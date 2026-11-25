Pronósticos UEFA Champions League – Jornada 5
Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026 | Horario: VET (UTC-4) | Formato de cuotas: Money Line Americano.
Encuentros de las 1:45 PM
1. Slavia Praga vs. Villarreal CF
- Money Line: Slavia Praga +200 | Empate +270 | Villarreal +115
- Altas / Bajas (Línea: 2.5 goles): Over 2.5 (-135) / Under 2.5 (+105)
- Pronóstico: Villarreal a ganar (+115) y Altas de 2.5 goles. El conjunto español tiene suficiente ataque para imponerse en Praga y el ritmo de los locales suele abrir los partidos.
2. Sabah FK vs. FC Barcelona
- Money Line: Sabah FK +1800 | Empate +850 | FC Barcelona -700
- Altas / Bajas (Línea: 3.5 goles): Over 3.5 (-120) / Under 3.5 (+100)
- Pronóstico: FC Barcelona a ganar (-700) y Altas de 3.5 goles. Amplia diferencia de jerarquía entre ambos planteles con tendencia a marcadores abultados.
Encuentros de las 4:00 PM
3. París Saint-Germain vs. AS Roma
- Money Line: PSG -200 | Empate +350 | AS Roma +475
- Altas / Bajas (Línea: 2.5 goles): Over 2.5 (-160) / Under 2.5 (+130)
- Pronóstico: PSG a ganar (-200) y Altas de 2.5 goles. Solidez en casa y alto promedio de gol frente a rivales que dejan espacios en transición.
4. Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe
- Money Line: Shakhtar Donetsk +175 | Empate +240 | Fenerbahçe +145
- Altas / Bajas (Línea: 2.5 goles): Over 2.5 (-115) / Under 2.5 (-115)
- Pronóstico: Empate (+240) y Bajas de 2.5 goles. Duelo parejo y cerrado entre dos equipos con planteamientos cautelosos.
5. Inter de Milán vs. VfB Stuttgart
- Money Line: Inter de Milán -225 | Empate +375 | VfB Stuttgart +550
- Altas / Bajas (Línea: 2.5 goles): Over 2.5 (-150) / Under 2.5 (+120)
- Pronóstico: Inter de Milán a ganar (-225) y Altas de 2.5 goles. Buen rendimiento del Inter en casa y dinámica ofensiva del Stuttgart.
6. Sporting CP vs. Manchester United
- Money Line: Sporting CP +155 | Empate +245 | Manchester United +165
- Altas / Bajas (Línea: 2.5 goles): Over 2.5 (-125) / Under 2.5 (+100)
- Pronóstico: Sporting CP a ganar (+155) y Altas de 2.5 goles. Fortaleza local en Lisboa ante un visitante con altibajos.
7. Atlético de Madrid vs. Viking FK
- Money Line: Atlético de Madrid -750 | Empate +750 | Viking FK +1800
- Altas / Bajas (Línea: 3.5 goles): Over 3.5 (-110) / Under 3.5 (-120)
- Pronóstico: Atlético de Madrid a ganar (-750) y Bajas de 3.5 goles. Control de partido tras ponerse en ventaja sin buscar goleadas desmedidas.
8. Lille OSC vs. Bayern Múnich
- Money Line: Lille +400 | Empate +320 | Bayern Múnich -160
- Altas / Bajas (Línea: 2.5 goles): Over 2.5 (-145) / Under 2.5 (+115)
- Pronóstico: Bayern Múnich a ganar (-160) y Altas de 2.5 goles. Capacidad ofensiva bávara para superar bloques cerrados a domicilio.
9. Club Brujas vs. Liverpool FC
- Money Line: Club Brujas +360 | Empate +310 | Liverpool -156
- Altas / Bajas (Línea: 2.5 goles): Over 2.5 (-135) / Under 2.5 (+105)
- Pronóstico: Liverpool a ganar (-156) y Altas de 2.5 goles. Profundidad y eficacia en ataque para imponerse en Bélgica.
Cuadro Resumen
◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►.
|Hora
|Partido
|Money Line Favorito
|Predicción ML
|Selección A/B (Línea)
|1:45 PM
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Villarreal (+115)
|Villarreal
|Altas 2.5 (-135)
|1:45 PM
|Sabah FK vs. FC Barcelona
|FC Barcelona (-700)
|Barcelona
|Altas 3.5 (-120)
|4:00 PM
|PSG vs. AS Roma
|PSG (-200)
|PSG
|Altas 2.5 (-160)
|4:00 PM
|Shakhtar vs. Fenerbahçe
|Fenerbahçe (+145)
|Empate (+240)
|Bajas 2.5 (-115)
|4:00 PM
|Inter vs. VfB Stuttgart
|Inter (-225)
|Inter
|Altas 2.5 (-150)
|4:00 PM
|Sporting CP vs. Man. United
|Sporting CP (+155)
|Sporting CP
|Altas 2.5 (-125)
|4:00 PM
|Atlético Madrid vs. Viking FK
|Atlético (-750)
|Atlético
|Bajas 3.5 (-120)
|4:00 PM
|Lille OSC vs. Bayern Múnich
|Bayern Múnich (-160)
|Bayern Múnich
|Altas 2.5 (-145)
|4:00 PM
|Club Brujas vs. Liverpool FC
|Liverpool (-156)
|Liverpool
|Altas 2.5 (-135)
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
© 2026 NotiActual.com. Todos los derechos reservados.Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o transformación, total o parcial, de los contenidos, textos, imágenes, bases de datos y diseño de este sitio web, en cualquier soporte o medio (digital, impreso o audiovisual), sin la autorización expresa, previa y por escrito de su titular, de conformidad con el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y las leyes de propiedad intelectual aplicables globalmente.Restricción Expresa para Inteligencia Artificial y Minería de Datos:Con base en el Artículo 4(3) de la Directiva del Parlamento Europeo (UE) 2019/790 y normativas internacionales equivalentes sobre minería de textos y datos, el titular se reserva expresamente todos los derechos de uso de sus contenidos. Se prohíbe terminantemente a cualquier usuario, robot, software automatizado, rastreador (crawler) o modelo de Inteligencia Artificial (IA) la recopilación, almacenamiento, extracción (scraping), reproducción o uso de este material para el entrenamiento, desarrollo o refinamiento de algoritmos o tecnologías de aprendizaje automático (machine learning), tanto con fines comerciales como no comerciales.El incumplimiento de estas condiciones constituirá una violación de los derechos de propiedad intelectual y de los términos de uso, dando lugar a las acciones civiles, administrativas y penales correspondientes en la jurisdicción del titular y/o del infractor, incluyendo la reclamación de daños y perjuicios económicos. Las fotografías, elementos gráficos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se utilizan bajo las licencias correspondientes otorgadas a nuestro medio.
Opciones para usuarios:» Mide tu Velocidad de Internet aquí
» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: