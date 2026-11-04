Pronósticos UEFA Champions League (Fase de Liga) 04/11/26

Pronósticos UEFA Champions League (Fase de Liga)

Análisis y proyecciones de apuestas (Moneyline, Altas y Bajas) para los encuentros programados para hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026.

1. AEK Atenas vs. Real Madrid

Moneyline: Victoria de Real Madrid

Victoria de Real Madrid Altas/Bajas: Altas (Más de 2.5 goles)

Altas (Más de 2.5 goles) Análisis: El Real Madrid parte como claro favorito por jerarquía y capacidad goleadora ante un AEK que suele sufrir defensivamente ante rivales de élite.

2. Fenerbahçe vs. Liverpool

Moneyline: Victoria de Liverpool

Victoria de Liverpool Altas/Bajas: Altas (Más de 2.5 goles)

Altas (Más de 2.5 goles) Análisis: A pesar de la presión en Turquía, la potencia ofensiva del equipo inglés inclina la balanza en un duelo que promete llegadas en ambas áreas.

3. Borussia Dortmund vs. Real Betis

Moneyline: Victoria de Borussia Dortmund (Opción conservadora: Empate / Apuesta no válida)

Victoria de Borussia Dortmund (Opción conservadora: Empate / Apuesta no válida) Altas/Bajas: Bajas (Menos de 2.5 goles)

Bajas (Menos de 2.5 goles) Análisis: Encuentro táctico y cerrado donde la localía en el Signal Iduna Park otorga una leve ventaja a los alemanes ante un Betis muy ordenado.

4. FC Porto vs. Napoli

Moneyline: Empate

Empate Altas/Bajas: Bajas (Menos de 2.5 goles)

Bajas (Menos de 2.5 goles) Análisis: Choque entre dos escuadras sólidas defensivamente. El factor localía del Porto equipara las fuerzas frente a la dinámica del conjunto italiano.

5. RB Leipzig vs. Manchester City

Moneyline: Victoria de Manchester City

Victoria de Manchester City Altas/Bajas: Altas (Más de 2.5 goles)

Altas (Más de 2.5 goles) Análisis: Manchester City acostumbra dominar la posesión y generar peligro ante la propuesta de transiciones rápidas del Leipzig.

6. Slavia Praga vs. Arsenal

Moneyline: Victoria de Arsenal

Victoria de Arsenal Altas/Bajas: Altas (Más de 2.5 goles)

Altas (Más de 2.5 goles) Análisis: El conjunto londinense cuenta con las variantes tácticas suficientes para romper la estructura defensiva de los checos en calidad de visitante.

7. PSV Eindhoven vs. Club Brugge

Moneyline: Victoria de PSV Eindhoven

Victoria de PSV Eindhoven Altas/Bajas: Altas (Más de 2.5 goles)

Altas (Más de 2.5 goles) Análisis: El PSV suele mostrar su mejor versión de ataque en casa, lo que le da una ventaja considerable ante la escuadra belga.

8. Lens vs. Como 1907

Moneyline: Victoria de Lens

Victoria de Lens Altas/Bajas: Bajas (Menos de 2.5 goles)

Bajas (Menos de 2.5 goles) Análisis: Partido disputado en suelo francés con tendencia al control físico y pocas concesiones en las áreas por parte de ambos.

9. Viking FK vs. Sabah FK

Moneyline: Victoria de Viking FK

Victoria de Viking FK Altas/Bajas: Altas (Más de 2.5 goles)

Altas (Más de 2.5 goles) Análisis: La intensidad como local del equipo noruego posiciona a Viking como el principal candidato a llevarse el triunfo.

Pronósticos UEFA Champions League (Fase de Liga) 04/11/26 was last modified: by

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