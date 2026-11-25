Pronósticos LVBP – Miércoles 25 de Noviembre

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026 | Horario: VET (UTC-4) | Formato de cuotas: Money Line Americano.

Encuentros de las 7:00 PM

1. Navegantes del Magallanes vs. Tiburones de La Guaira

Money Line: Navegantes del Magallanes +110 | Tiburones de La Guaira -140

Navegantes del Magallanes +110 | Tiburones de La Guaira -140 Altas / Bajas (Línea: 9.5 carreras): Over 9.5 (-115) / Under 9.5 (-115)

Over 9.5 (-115) / Under 9.5 (-115) Pronóstico: Tiburones de La Guaira a ganar (-140) y Altas de 9.5 carreras. El parque universitario suele favorecer los batazos de largo alcance y la ofensiva salada llega con buen ritmo para imponerse en un duelo de alta anotación.

2. Águilas del Zulia vs. Cardenales de Lara

Money Line: Águilas del Zulia +135 | Cardenales de Lara -165

Águilas del Zulia +135 | Cardenales de Lara -165 Altas / Bajas (Línea: 8.5 carreras): Over 8.5 (-110) / Under 8.5 (-120)

Over 8.5 (-110) / Under 8.5 (-120) Pronóstico: Cardenales de Lara a ganar (-165) y Bajas de 8.5 carreras. El pitcheo abridor de Lara ha mostrado solidez en casa y tiende a dominar la rotación zuliana en juegos de corto margen.

Cuadro Resumen

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. Hora Partido Money Line Favorito Predicción ML Selección A/B (Línea) 7:00 PM Magallanes vs. Tiburones Tiburones (-140) Tiburones Altas 9.5 (-115) 7:00 PM Águilas vs. Cardenales Cardenales (-165) Cardenales Bajas 8.5 (-120)

Pronósticos LVBP Miércoles 25 de Noviembre de 2026 was last modified: by

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