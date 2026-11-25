Pronósticos LVBP – Miércoles 25 de Noviembre
Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026 | Horario: VET (UTC-4) | Formato de cuotas: Money Line Americano.
Encuentros de las 7:00 PM
1. Navegantes del Magallanes vs. Tiburones de La Guaira
- Money Line: Navegantes del Magallanes +110 | Tiburones de La Guaira -140
- Altas / Bajas (Línea: 9.5 carreras): Over 9.5 (-115) / Under 9.5 (-115)
- Pronóstico: Tiburones de La Guaira a ganar (-140) y Altas de 9.5 carreras. El parque universitario suele favorecer los batazos de largo alcance y la ofensiva salada llega con buen ritmo para imponerse en un duelo de alta anotación.
2. Águilas del Zulia vs. Cardenales de Lara
- Money Line: Águilas del Zulia +135 | Cardenales de Lara -165
- Altas / Bajas (Línea: 8.5 carreras): Over 8.5 (-110) / Under 8.5 (-120)
- Pronóstico: Cardenales de Lara a ganar (-165) y Bajas de 8.5 carreras. El pitcheo abridor de Lara ha mostrado solidez en casa y tiende a dominar la rotación zuliana en juegos de corto margen.
Cuadro Resumen
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|Hora
|Partido
|Money Line Favorito
|Predicción ML
|Selección A/B (Línea)
|7:00 PM
|Magallanes vs. Tiburones
|Tiburones (-140)
|Tiburones
|Altas 9.5 (-115)
|7:00 PM
|Águilas vs. Cardenales
|Cardenales (-165)
|Cardenales
|Bajas 8.5 (-120)
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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