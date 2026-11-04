Pronósticos Liga FUTVE (Cuadrangulares – Jornada 4)

Análisis y proyecciones de apuestas (Moneyline, Altas y Bajas) para los compromisos del fútbol venezolano programados para hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026.

1. Portuguesa FC vs. Deportivo La Guaira

Moneyline: Empate (Opción conservadora: Empate / Apuesta no válida a favor de Deportivo La Guaira)

Empate (Opción conservadora: Empate / Apuesta no válida a favor de Deportivo La Guaira) Altas/Bajas: Bajas (Menos de 2.5 goles)

Bajas (Menos de 2.5 goles) Análisis: El historial reciente entre ambos conjuntos refleja una paridad marcada, registrando empates en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos directos durante la temporada. Portuguesa saltará al terreno de juego obligado a sumar tras un inicio complejo en la fase final, mientras que Deportivo La Guaira priorizará el orden defensivo para puntuar de visitante. Se proyecta un desarrollo táctico, de constante disputa en mitad de cancha y con pocas ocasiones claras de gol.

2. Metropolitanos FC vs. Carabobo FC

Moneyline: Victoria de Metropolitanos FC (Opción conservadora: Empate / Apuesta no válida a favor de Metropolitanos FC)

Victoria de Metropolitanos FC (Opción conservadora: Empate / Apuesta no válida a favor de Metropolitanos FC) Altas/Bajas: Altas (Más de 2.5 goles)

Altas (Más de 2.5 goles) Análisis: Metropolitanos finalizó en el primer lugar de la fase regular del Torneo Clausura mostrando un nivel ofensivo consistente, especialmente al actuar en la capital. Carabobo FC llega en un momento de forma positivo como líder del cuadrangular, lo que anticipa un duelo abierto entre dos de las plantillas con mayor dinamismo del campeonato. La necesidad de ambos por afianzarse en el liderato del grupo favorecerá un trámite con idas y vueltas y presencia en las áreas.

Pronósticos Liga FUTVE (Cuadrangulares – Jornada 4) 04/11/26 was last modified: by

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