Pronósticos deportivos Bristol City vs. Wolverhampton Wanderers

Bristol City vs. Wolverhampton Wanderers

Moneyline: Victoria de Wolverhampton Wanderers

Victoria de Wolverhampton Wanderers Altas/Bajas: Bajas (Menos de 2.5 goles)

Bajas (Menos de 2.5 goles) Análisis: Wolverhampton llega en un gran momento de forma tras sumar 10 de los últimos 12 puntos disputados en la Championship, consolidándose en los puestos de vanguardia de la clasificación. El conjunto visitante ostenta una estructura táctica superior, solidez defensiva y un volumen de juego ofensivo más constante que el de su rival. Por su parte, el Bristol City ha mostrado serias dificultades en Ashton Gate, donde apenas ha registrado tres goles anotados en sus seis presentaciones previas en casa. Aunque los locales vienen de romper una racha negativa con un triunfo agónico fuera de casa, la jerarquía colectiva y el ritmo del Wolverhampton inclinan la balanza a su favor. Se anticipa un trámite parejo, cerrado en el medio campo y con pocas oportunidades claras de gol.

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