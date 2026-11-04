Sevilla FC vs. Deportivo Alavés

Moneyline: Victoria de Sevilla FC

Victoria de Sevilla FC Altas/Bajas: Bajas (Menos de 2.5 goles)

Bajas (Menos de 2.5 goles) Análisis: El Sevilla se muestra fuerte jugando en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el Alavés presenta dificultades para sumar de a tres como visitante. Se prevé un encuentro táctico y controlado por los locales, con pocas concesiones defensivas.

Pronósticos de LaLiga Sevilla FC vs. Deportivo Alavés 04/11/26 was last modified: by

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