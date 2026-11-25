Pronósticos: NHL (Temporada Regular)

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026 | Horario: VET (UTC-4) | Formato de cuotas: Money Line Americano.

Encuentros de las 8:00 PM

1. New York Islanders vs. St. Louis Blues

Money Line: NY Islanders -135 | St. Louis Blues +115

NY Islanders -135 | St. Louis Blues +115 Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (-115) / Under 5.5 (-105)

Over 5.5 (-115) / Under 5.5 (-105) Pronóstico: NY Islanders a ganar (-135) y Bajas de 5.5 goles. Duelo de desgaste defensivo donde el trabajo en portería mantendrá el marcador apretado.

2. Buffalo Sabres vs. New York Rangers

Money Line: Buffalo Sabres +125 | NY Rangers -145

Buffalo Sabres +125 | NY Rangers -145 Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-110) / Under 6.0 (-110)

Over 6.0 (-110) / Under 6.0 (-110) Pronóstico: NY Rangers a ganar (-145) y Altas de 6.0 goles. La contundencia ofensiva y el poder en power play de los Rangers marcarán la ventaja.

3. Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers

Money Line: Washington Capitals -140 | Philadelphia Flyers +120

Washington Capitals -140 | Philadelphia Flyers +120 Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-105) / Under 6.0 (-115)

Over 6.0 (-105) / Under 6.0 (-115) Pronóstico: Washington Capitals a ganar (-140) y Altas de 6.0 goles. Washington capitalizará en transiciones rápidas ante una defensa rival permisiva.

4. Columbus Blue Jackets vs. New Jersey Devils

Money Line: Columbus Blue Jackets +160 | New Jersey Devils -190

Columbus Blue Jackets +160 | New Jersey Devils -190 Altas / Bajas (Línea: 6.5 goles): Over 6.5 (-115) / Under 6.5 (-105)

Over 6.5 (-115) / Under 6.5 (-105) Pronóstico: New Jersey Devils a ganar (-190) y Altas de 6.5 goles. Ritmo dinámico de juego con alto volumen de disparos al arco.

5. Boston Bruins vs. Winnipeg Jets

Money Line: Boston Bruins -115 | Winnipeg Jets -105

Boston Bruins -115 | Winnipeg Jets -105 Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (+100) / Under 5.5 (-120)

Over 5.5 (+100) / Under 5.5 (-120) Pronóstico: Winnipeg Jets a ganar (-105) y Bajas de 5.5 goles. Encuentro sumamente parejo con protagonismo estelar de ambos guardametas.

6. Pittsburgh Penguins vs. Calgary Flames

Money Line: Pittsburgh Penguins -130 | Calgary Flames +110

Pittsburgh Penguins -130 | Calgary Flames +110 Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-115) / Under 6.0 (-105)

Over 6.0 (-115) / Under 6.0 (-105) Pronóstico: Pittsburgh Penguins a ganar (-130) y Altas de 6.0 goles. La experiencia en líneas ofensivas de Pittsburgh inclinará la balanza en casa.

7. Florida Panthers vs. Ottawa Senators

Money Line: Florida Panthers -175 | Ottawa Senators +145

Florida Panthers -175 | Ottawa Senators +145 Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-120) / Under 6.0 (+100)

Over 6.0 (-120) / Under 6.0 (+100) Pronóstico: Florida Panthers a ganar (-175) y Altas de 6.0 goles. Dominio físico y presión alta de Florida para asegurar el triunfo.

8. Tampa Bay Lightning vs. Carolina Hurricanes

Money Line: Tampa Bay Lightning -110 | Carolina Hurricanes -110

Tampa Bay Lightning -110 | Carolina Hurricanes -110 Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-105) / Under 6.0 (-115)

Over 6.0 (-105) / Under 6.0 (-115) Pronóstico: Carolina Hurricanes a ganar (-110) y Bajas de 6.0 goles. Estructura defensiva sólida de Carolina neutralizando el ataque rival.

Encuentros de las 8:30 PM a 9:00 PM

9. Detroit Red Wings vs. Vancouver Canucks

Money Line: Detroit Red Wings +105 | Vancouver Canucks -125

Detroit Red Wings +105 | Vancouver Canucks -125 Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-110) / Under 6.0 (-110)

Over 6.0 (-110) / Under 6.0 (-110) Pronóstico: Vancouver Canucks a ganar (-125) y Altas de 6.0 goles. Mayor efectividad en la zona de definición por parte de Vancouver.

10. Dallas Stars vs. Nashville Predators

Money Line: Dallas Stars -160 | Nashville Predators +135

Dallas Stars -160 | Nashville Predators +135 Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (-115) / Under 5.5 (-105)

Over 5.5 (-115) / Under 5.5 (-105) Pronóstico: Dallas Stars a ganar (-160) y Bajas de 5.5 goles. Control de los tiempos de juego y solvencia defensiva en Dallas.

11. Minnesota Wild vs. Utah Mammoth

Money Line: Minnesota Wild -150 | Utah Mammoth +130

Minnesota Wild -150 | Utah Mammoth +130 Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (-110) / Under 5.5 (-110)

Over 5.5 (-110) / Under 5.5 (-110) Pronóstico: Minnesota Wild a ganar (-150) y Bajas de 5.5 goles. Minnesota impondrá su jerarquía y balance de líneas.

Encuentros de las 10:30 PM a 11:00 PM

12. Colorado Avalanche vs. Canadiens de Montréal

Money Line: Colorado Avalanche -220 | Canadiens de Montréal +180

Colorado Avalanche -220 | Canadiens de Montréal +180 Altas / Bajas (Línea: 6.5 goles): Over 6.5 (-115) / Under 6.5 (-105)

Over 6.5 (-115) / Under 6.5 (-105) Pronóstico: Colorado Avalanche a ganar (-220) y Altas de 6.5 goles. Velocidad de ataque constante y clara ventaja ofensiva para Colorado.

13. Seattle Kraken vs. Chicago Blackhawks

Money Line: Seattle Kraken -140 | Chicago Blackhawks +120

Seattle Kraken -140 | Chicago Blackhawks +120 Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (-105) / Under 5.5 (-115)

Over 5.5 (-105) / Under 5.5 (-115) Pronóstico: Seattle Kraken a ganar (-140) y Bajas de 5.5 goles. Profundidad de plantel y mejor cobertura en zona neutra por Seattle.

14. Anaheim Ducks vs. San Jose Sharks

Money Line: Anaheim Ducks -125 | San Jose Sharks +105

Anaheim Ducks -125 | San Jose Sharks +105 Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-115) / Under 6.0 (-105)

Over 6.0 (-115) / Under 6.0 (-105) Pronóstico: Anaheim Ducks a ganar (-125) y Altas de 6.0 goles. Duelo abierto del Pacífico con constantes oportunidades de gol en ambas porterías.

Cuadro Resumen

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. Hora Partido Money Line Favorito Predicción ML Selección A/B (Línea) 8:00 PM Islanders vs. Blues Islanders (-135) Islanders Bajas 5.5 (-105) 8:00 PM Sabres vs. Rangers Rangers (-145) Rangers Altas 6.0 (-110) 8:00 PM Capitals vs. Flyers Capitals (-140) Capitals Altas 6.0 (-105) 8:00 PM Blue Jackets vs. Devils Devils (-190) Devils Altas 6.5 (-115) 8:00 PM Bruins vs. Jets Bruins (-115) Jets (+105) Bajas 5.5 (-120) 8:00 PM Penguins vs. Flames Penguins (-130) Penguins Altas 6.0 (-115) 8:00 PM Panthers vs. Senators Panthers (-175) Panthers Altas 6.0 (-120) 8:00 PM Lightning vs. Hurricanes Empate ML (-110) Hurricanes Bajas 6.0 (-115) 8:30 PM Red Wings vs. Canucks Canucks (-125) Canucks Altas 6.0 (-110) 9:00 PM Stars vs. Predators Stars (-160) Stars Bajas 5.5 (-105) 9:00 PM Wild vs. Utah Mammoth Wild (-150) Wild Bajas 5.5 (-110) 10:30 PM Avalanche vs. Canadiens Avalanche (-220) Avalanche Altas 6.5 (-115) 10:40 PM Kraken vs. Blackhawks Kraken (-140) Kraken Bajas 5.5 (-115) 11:00 PM Ducks vs. Sharks Ducks (-125) Ducks Altas 6.0 (-115)

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