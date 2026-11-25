Pronósticos: NHL (Temporada Regular)
Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026 | Horario: VET (UTC-4) | Formato de cuotas: Money Line Americano.
Encuentros de las 8:00 PM
1. New York Islanders vs. St. Louis Blues
- Money Line: NY Islanders -135 | St. Louis Blues +115
- Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (-115) / Under 5.5 (-105)
- Pronóstico: NY Islanders a ganar (-135) y Bajas de 5.5 goles. Duelo de desgaste defensivo donde el trabajo en portería mantendrá el marcador apretado.
2. Buffalo Sabres vs. New York Rangers
- Money Line: Buffalo Sabres +125 | NY Rangers -145
- Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-110) / Under 6.0 (-110)
- Pronóstico: NY Rangers a ganar (-145) y Altas de 6.0 goles. La contundencia ofensiva y el poder en power play de los Rangers marcarán la ventaja.
3. Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers
- Money Line: Washington Capitals -140 | Philadelphia Flyers +120
- Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-105) / Under 6.0 (-115)
- Pronóstico: Washington Capitals a ganar (-140) y Altas de 6.0 goles. Washington capitalizará en transiciones rápidas ante una defensa rival permisiva.
4. Columbus Blue Jackets vs. New Jersey Devils
- Money Line: Columbus Blue Jackets +160 | New Jersey Devils -190
- Altas / Bajas (Línea: 6.5 goles): Over 6.5 (-115) / Under 6.5 (-105)
- Pronóstico: New Jersey Devils a ganar (-190) y Altas de 6.5 goles. Ritmo dinámico de juego con alto volumen de disparos al arco.
5. Boston Bruins vs. Winnipeg Jets
- Money Line: Boston Bruins -115 | Winnipeg Jets -105
- Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (+100) / Under 5.5 (-120)
- Pronóstico: Winnipeg Jets a ganar (-105) y Bajas de 5.5 goles. Encuentro sumamente parejo con protagonismo estelar de ambos guardametas.
6. Pittsburgh Penguins vs. Calgary Flames
- Money Line: Pittsburgh Penguins -130 | Calgary Flames +110
- Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-115) / Under 6.0 (-105)
- Pronóstico: Pittsburgh Penguins a ganar (-130) y Altas de 6.0 goles. La experiencia en líneas ofensivas de Pittsburgh inclinará la balanza en casa.
7. Florida Panthers vs. Ottawa Senators
- Money Line: Florida Panthers -175 | Ottawa Senators +145
- Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-120) / Under 6.0 (+100)
- Pronóstico: Florida Panthers a ganar (-175) y Altas de 6.0 goles. Dominio físico y presión alta de Florida para asegurar el triunfo.
8. Tampa Bay Lightning vs. Carolina Hurricanes
- Money Line: Tampa Bay Lightning -110 | Carolina Hurricanes -110
- Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-105) / Under 6.0 (-115)
- Pronóstico: Carolina Hurricanes a ganar (-110) y Bajas de 6.0 goles. Estructura defensiva sólida de Carolina neutralizando el ataque rival.
Encuentros de las 8:30 PM a 9:00 PM
9. Detroit Red Wings vs. Vancouver Canucks
- Money Line: Detroit Red Wings +105 | Vancouver Canucks -125
- Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-110) / Under 6.0 (-110)
- Pronóstico: Vancouver Canucks a ganar (-125) y Altas de 6.0 goles. Mayor efectividad en la zona de definición por parte de Vancouver.
10. Dallas Stars vs. Nashville Predators
- Money Line: Dallas Stars -160 | Nashville Predators +135
- Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (-115) / Under 5.5 (-105)
- Pronóstico: Dallas Stars a ganar (-160) y Bajas de 5.5 goles. Control de los tiempos de juego y solvencia defensiva en Dallas.
11. Minnesota Wild vs. Utah Mammoth
- Money Line: Minnesota Wild -150 | Utah Mammoth +130
- Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (-110) / Under 5.5 (-110)
- Pronóstico: Minnesota Wild a ganar (-150) y Bajas de 5.5 goles. Minnesota impondrá su jerarquía y balance de líneas.
Encuentros de las 10:30 PM a 11:00 PM
12. Colorado Avalanche vs. Canadiens de Montréal
- Money Line: Colorado Avalanche -220 | Canadiens de Montréal +180
- Altas / Bajas (Línea: 6.5 goles): Over 6.5 (-115) / Under 6.5 (-105)
- Pronóstico: Colorado Avalanche a ganar (-220) y Altas de 6.5 goles. Velocidad de ataque constante y clara ventaja ofensiva para Colorado.
13. Seattle Kraken vs. Chicago Blackhawks
- Money Line: Seattle Kraken -140 | Chicago Blackhawks +120
- Altas / Bajas (Línea: 5.5 goles): Over 5.5 (-105) / Under 5.5 (-115)
- Pronóstico: Seattle Kraken a ganar (-140) y Bajas de 5.5 goles. Profundidad de plantel y mejor cobertura en zona neutra por Seattle.
14. Anaheim Ducks vs. San Jose Sharks
- Money Line: Anaheim Ducks -125 | San Jose Sharks +105
- Altas / Bajas (Línea: 6.0 goles): Over 6.0 (-115) / Under 6.0 (-105)
- Pronóstico: Anaheim Ducks a ganar (-125) y Altas de 6.0 goles. Duelo abierto del Pacífico con constantes oportunidades de gol en ambas porterías.
Cuadro Resumen
◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►.
|Hora
|Partido
|Money Line Favorito
|Predicción ML
|Selección A/B (Línea)
|8:00 PM
|Islanders vs. Blues
|Islanders (-135)
|Islanders
|Bajas 5.5 (-105)
|8:00 PM
|Sabres vs. Rangers
|Rangers (-145)
|Rangers
|Altas 6.0 (-110)
|8:00 PM
|Capitals vs. Flyers
|Capitals (-140)
|Capitals
|Altas 6.0 (-105)
|8:00 PM
|Blue Jackets vs. Devils
|Devils (-190)
|Devils
|Altas 6.5 (-115)
|8:00 PM
|Bruins vs. Jets
|Bruins (-115)
|Jets (+105)
|Bajas 5.5 (-120)
|8:00 PM
|Penguins vs. Flames
|Penguins (-130)
|Penguins
|Altas 6.0 (-115)
|8:00 PM
|Panthers vs. Senators
|Panthers (-175)
|Panthers
|Altas 6.0 (-120)
|8:00 PM
|Lightning vs. Hurricanes
|Empate ML (-110)
|Hurricanes
|Bajas 6.0 (-115)
|8:30 PM
|Red Wings vs. Canucks
|Canucks (-125)
|Canucks
|Altas 6.0 (-110)
|9:00 PM
|Stars vs. Predators
|Stars (-160)
|Stars
|Bajas 5.5 (-105)
|9:00 PM
|Wild vs. Utah Mammoth
|Wild (-150)
|Wild
|Bajas 5.5 (-110)
|10:30 PM
|Avalanche vs. Canadiens
|Avalanche (-220)
|Avalanche
|Altas 6.5 (-115)
|10:40 PM
|Kraken vs. Blackhawks
|Kraken (-140)
|Kraken
|Bajas 5.5 (-115)
|11:00 PM
|Ducks vs. Sharks
|Ducks (-125)
|Ducks
|Altas 6.0 (-115)
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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