Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys
Análisis del Partido:
Los Dallas Cowboys (5-6) llegan en un momento favorable jugando en casa, donde su ofensiva liderada por Dak Prescott y CeeDee Lamb ha mostrado dinamismo. Por su parte, los Philadelphia Eagles (3-7) afrontan una temporada complicada y apuestan por el empuje terrestre de Saquon Barkley y el rol del mariscal Joe Milton. Aunque Philadelphia ha sabido complicar a Dallas históricamente en esta fecha festiva, la inconsistencia ofensiva de las Águilas este año les resta opciones frente al ataque terrestre y aéreo de los Vaqueros.
Pronóstico:
Victoria de Dallas Cowboys. (Marcador estimado: Cowboys 28 – 17 Eagles)
Análisis del Partido:
Los Dallas Cowboys (5-6) llegan en un momento favorable jugando en casa, donde su ofensiva liderada por Dak Prescott y CeeDee Lamb ha mostrado dinamismo. Por su parte, los Philadelphia Eagles (3-7) afrontan una temporada complicada y apuestan por el empuje terrestre de Saquon Barkley y el rol del mariscal Joe Milton. Aunque Philadelphia ha sabido complicar a Dallas históricamente en esta fecha festiva, la inconsistencia ofensiva de las Águilas este año les resta opciones frente al ataque terrestre y aéreo de los Vaqueros.
Pronóstico:
Victoria de Dallas Cowboys. (Marcador estimado: Cowboys 28 – 17 Eagles)
Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills
Análisis del Partido:
Es el plato fuerte de la jornada festiva con el liderazgo de la Conferencia Americana (AFC) en juego. Los Buffalo Bills (9-1) han sido uno de los equipos más sólidos de la liga, impulsados por la versatilidad de Josh Allen y el factor campo en Orchard Park. Por otro lado, los Kansas City Chiefs (8-2) vienen en racha victoriosa con Patrick Mahomes en gran nivel y una defensiva oportuna. El choque se perfila cerrado y de pocos errores tácticos. La ventaja de local de Buffalo suele marcar diferencia en clima frío y de alta exigencia defensiva.
Pronóstico:
Victoria ajustada de Buffalo Bills. (Marcador estimado: Bills 24 – 21 Chiefs)
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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