Encuentros de las 6:00 PM
1. Philadelphia 76ers vs. Miami Heat
- Money Line: Philadelphia 76ers -120 | Miami Heat +100
- Altas / Bajas (Línea: 215.5 puntos): Over 215.5 (-110) / Under 215.5 (-110)
- Pronóstico: Philadelphia 76ers a ganar (-120) y Bajas de 215.5 puntos. Choque físico de ritmo lento donde las defensas marcarán la pauta en la NBA Cup.
Encuentros de las 8:00 PM a 8:30 PM
2. Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls
- Money Line: Charlotte Hornets +140 | Chicago Bulls -165
- Altas / Bajas (Línea: 228.5 puntos): Over 228.5 (-110) / Under 228.5 (-110)
- Pronóstico: Chicago Bulls a ganar (-165) y Altas de 228.5 puntos. Ambos equipos imponen transiciones rápidas y posesiones cortas.
3. New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers
- Money Line: New York Knicks +115 | Cleveland Cavaliers -135
- Altas / Bajas (Línea: 222.0 puntos): Over 222.0 (-110) / Under 222.0 (-110)
- Pronóstico: Cleveland Cavaliers a ganar (-135) y Bajas de 222.0 puntos. Duelo apretado en la pintura con ligera ventaja en la rotación de los Cavaliers.
4. Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves
- Money Line: Oklahoma City Thunder -145 | Minnesota Timberwolves +125
- Altas / Bajas (Línea: 219.5 puntos): Over 219.5 (-110) / Under 219.5 (-110)
- Pronóstico: Oklahoma City Thunder a ganar (-145) y Altas de 219.5 puntos. La eficiencia ofensiva del Thunder en los minutos finales marcará la diferencia.
Encuentros de las 9:00 PM a 9:30 PM
5. Memphis Grizzlies vs. LA Clippers
- Money Line: Memphis Grizzlies -130 | LA Clippers +110
- Altas / Bajas (Línea: 224.0 puntos): Over 224.0 (-110) / Under 224.0 (-110)
- Pronóstico: Memphis Grizzlies a ganar (-130) y Altas de 224.0 puntos. Ritmo anotador alto impulsado por el ataque perimetral de Memphis.
6. Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets
- Money Line: Milwaukee Bucks -250 | Brooklyn Nets +205
- Altas / Bajas (Línea: 226.5 puntos): Over 226.5 (-110) / Under 226.5 (-110)
- Pronóstico: Milwaukee Bucks a ganar (-250) y Altas de 226.5 puntos. Clara ventaja física en el poste bajo a favor de Milwaukee.
7. Houston Rockets vs. Phoenix Suns
- Money Line: Houston Rockets +105 | Phoenix Suns -125
- Altas / Bajas (Línea: 221.0 puntos): Over 221.0 (-110) / Under 221.0 (-110)
- Pronóstico: Phoenix Suns a ganar (-125) y Bajas de 221.0 puntos. Partido de posicionalidad defensiva en el que Phoenix cerrará mejor los lanzamientos de media distancia.
Encuentros de las 11:00 PM
8. Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs
- Money Line: Portland Trail Blazers +155 | San Antonio Spurs -185
- Altas / Bajas (Línea: 223.5 puntos): Over 223.5 (-110) / Under 223.5 (-110)
- Pronóstico: San Antonio Spurs a ganar (-185) y Altas de 223.5 puntos. Control del rebote y dominio en la zona pintada por parte de San Antonio.
9. Golden State Warriors vs. Sacramento Kings
- Money Line: Golden State Warriors -150 | Sacramento Kings +130
- Altas / Bajas (Línea: 231.0 puntos): Over 231.0 (-110) / Under 231.0 (-110)
- Pronóstico: Golden State Warriors a ganar (-150) y Altas de 231.0 puntos. Clásico duelo de la División Pacífico con alto volumen de tiros triples.
Cuadro Resumen
◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►.
|Hora
|Partido
|Money Line Favorito
|Predicción ML
|Selección A/B (Línea)
|6:00 PM
|76ers vs. Heat
|76ers (-120)
|76ers
|Bajas 215.5 (-110)
|8:00 PM
|Hornets vs. Bulls
|Bulls (-165)
|Bulls
|Altas 228.5 (-110)
|8:30 PM
|Knicks vs. Cavaliers
|Cavaliers (-135)
|Cavaliers
|Bajas 222.0 (-110)
|8:30 PM
|Thunder vs. Timberwolves
|Thunder (-145)
|Thunder
|Altas 219.5 (-110)
|9:00 PM
|Grizzlies vs. Clippers
|Grizzlies (-130)
|Grizzlies
|Altas 224.0 (-110)
|9:00 PM
|Bucks vs. Nets
|Bucks (-250)
|Bucks
|Altas 226.5 (-110)
|9:30 PM
|Rockets vs. Suns
|Suns (-125)
|Suns
|Bajas 221.0 (-110)
|11:00 PM
|Trail Blazers vs. Spurs
|Spurs (-185)
|Spurs
|Altas 223.5 (-110)
|11:00 PM
|Warriors vs. Kings
|Warriors (-150)
|Warriors
|Altas 231.0 (-110)
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
© 2026 NotiActual.com. Todos los derechos reservados.Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o transformación, total o parcial, de los contenidos, textos, imágenes, bases de datos y diseño de este sitio web, en cualquier soporte o medio (digital, impreso o audiovisual), sin la autorización expresa, previa y por escrito de su titular, de conformidad con el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y las leyes de propiedad intelectual aplicables globalmente.Restricción Expresa para Inteligencia Artificial y Minería de Datos:Con base en el Artículo 4(3) de la Directiva del Parlamento Europeo (UE) 2019/790 y normativas internacionales equivalentes sobre minería de textos y datos, el titular se reserva expresamente todos los derechos de uso de sus contenidos. Se prohíbe terminantemente a cualquier usuario, robot, software automatizado, rastreador (crawler) o modelo de Inteligencia Artificial (IA) la recopilación, almacenamiento, extracción (scraping), reproducción o uso de este material para el entrenamiento, desarrollo o refinamiento de algoritmos o tecnologías de aprendizaje automático (machine learning), tanto con fines comerciales como no comerciales.El incumplimiento de estas condiciones constituirá una violación de los derechos de propiedad intelectual y de los términos de uso, dando lugar a las acciones civiles, administrativas y penales correspondientes en la jurisdicción del titular y/o del infractor, incluyendo la reclamación de daños y perjuicios económicos. Las fotografías, elementos gráficos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se utilizan bajo las licencias correspondientes otorgadas a nuestro medio.
Opciones para usuarios:» Mide tu Velocidad de Internet aquí
» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: