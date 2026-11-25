Encuentros de las 6:00 PM

1. Philadelphia 76ers vs. Miami Heat

Money Line: Philadelphia 76ers -120 | Miami Heat +100

Philadelphia 76ers -120 | Miami Heat +100 Altas / Bajas (Línea: 215.5 puntos): Over 215.5 (-110) / Under 215.5 (-110)

Over 215.5 (-110) / Under 215.5 (-110) Pronóstico: Philadelphia 76ers a ganar (-120) y Bajas de 215.5 puntos. Choque físico de ritmo lento donde las defensas marcarán la pauta en la NBA Cup.

Encuentros de las 8:00 PM a 8:30 PM

2. Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls

Money Line: Charlotte Hornets +140 | Chicago Bulls -165

Charlotte Hornets +140 | Chicago Bulls -165 Altas / Bajas (Línea: 228.5 puntos): Over 228.5 (-110) / Under 228.5 (-110)

Over 228.5 (-110) / Under 228.5 (-110) Pronóstico: Chicago Bulls a ganar (-165) y Altas de 228.5 puntos. Ambos equipos imponen transiciones rápidas y posesiones cortas.

3. New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers

Money Line: New York Knicks +115 | Cleveland Cavaliers -135

New York Knicks +115 | Cleveland Cavaliers -135 Altas / Bajas (Línea: 222.0 puntos): Over 222.0 (-110) / Under 222.0 (-110)

Over 222.0 (-110) / Under 222.0 (-110) Pronóstico: Cleveland Cavaliers a ganar (-135) y Bajas de 222.0 puntos. Duelo apretado en la pintura con ligera ventaja en la rotación de los Cavaliers.

4. Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves

Money Line: Oklahoma City Thunder -145 | Minnesota Timberwolves +125

Oklahoma City Thunder -145 | Minnesota Timberwolves +125 Altas / Bajas (Línea: 219.5 puntos): Over 219.5 (-110) / Under 219.5 (-110)

Over 219.5 (-110) / Under 219.5 (-110) Pronóstico: Oklahoma City Thunder a ganar (-145) y Altas de 219.5 puntos. La eficiencia ofensiva del Thunder en los minutos finales marcará la diferencia.

Encuentros de las 9:00 PM a 9:30 PM

5. Memphis Grizzlies vs. LA Clippers

Money Line: Memphis Grizzlies -130 | LA Clippers +110

Memphis Grizzlies -130 | LA Clippers +110 Altas / Bajas (Línea: 224.0 puntos): Over 224.0 (-110) / Under 224.0 (-110)

Over 224.0 (-110) / Under 224.0 (-110) Pronóstico: Memphis Grizzlies a ganar (-130) y Altas de 224.0 puntos. Ritmo anotador alto impulsado por el ataque perimetral de Memphis.

6. Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets

Money Line: Milwaukee Bucks -250 | Brooklyn Nets +205

Milwaukee Bucks -250 | Brooklyn Nets +205 Altas / Bajas (Línea: 226.5 puntos): Over 226.5 (-110) / Under 226.5 (-110)

Over 226.5 (-110) / Under 226.5 (-110) Pronóstico: Milwaukee Bucks a ganar (-250) y Altas de 226.5 puntos. Clara ventaja física en el poste bajo a favor de Milwaukee.

7. Houston Rockets vs. Phoenix Suns

Money Line: Houston Rockets +105 | Phoenix Suns -125

Houston Rockets +105 | Phoenix Suns -125 Altas / Bajas (Línea: 221.0 puntos): Over 221.0 (-110) / Under 221.0 (-110)

Over 221.0 (-110) / Under 221.0 (-110) Pronóstico: Phoenix Suns a ganar (-125) y Bajas de 221.0 puntos. Partido de posicionalidad defensiva en el que Phoenix cerrará mejor los lanzamientos de media distancia.

Encuentros de las 11:00 PM

8. Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs

Money Line: Portland Trail Blazers +155 | San Antonio Spurs -185

Portland Trail Blazers +155 | San Antonio Spurs -185 Altas / Bajas (Línea: 223.5 puntos): Over 223.5 (-110) / Under 223.5 (-110)

Over 223.5 (-110) / Under 223.5 (-110) Pronóstico: San Antonio Spurs a ganar (-185) y Altas de 223.5 puntos. Control del rebote y dominio en la zona pintada por parte de San Antonio.

9. Golden State Warriors vs. Sacramento Kings

Money Line: Golden State Warriors -150 | Sacramento Kings +130

Golden State Warriors -150 | Sacramento Kings +130 Altas / Bajas (Línea: 231.0 puntos): Over 231.0 (-110) / Under 231.0 (-110)

Over 231.0 (-110) / Under 231.0 (-110) Pronóstico: Golden State Warriors a ganar (-150) y Altas de 231.0 puntos. Clásico duelo de la División Pacífico con alto volumen de tiros triples.

Cuadro Resumen

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. Hora Partido Money Line Favorito Predicción ML Selección A/B (Línea) 6:00 PM 76ers vs. Heat 76ers (-120) 76ers Bajas 215.5 (-110) 8:00 PM Hornets vs. Bulls Bulls (-165) Bulls Altas 228.5 (-110) 8:30 PM Knicks vs. Cavaliers Cavaliers (-135) Cavaliers Bajas 222.0 (-110) 8:30 PM Thunder vs. Timberwolves Thunder (-145) Thunder Altas 219.5 (-110) 9:00 PM Grizzlies vs. Clippers Grizzlies (-130) Grizzlies Altas 224.0 (-110) 9:00 PM Bucks vs. Nets Bucks (-250) Bucks Altas 226.5 (-110) 9:30 PM Rockets vs. Suns Suns (-125) Suns Bajas 221.0 (-110) 11:00 PM Trail Blazers vs. Spurs Spurs (-185) Spurs Altas 223.5 (-110) 11:00 PM Warriors vs. Kings Warriors (-150) Warriors Altas 231.0 (-110)

Pronósticos de la NBA Miércoles 25 de noviembre de 2026 was last modified: by

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