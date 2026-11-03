Monagas vs. Caracas FC Escenario: Estadio Monumental de Maturín, Maturín. Monagas aprovechará la amplitud de la cancha del Monumental para desbordar por las bandas y meter intensidad. Caracas FC, con su mezcla de juventud y velocidad, buscará lastimar en los espacios que deje el equipo local al adelantarse. Pronóstico: Empate 2-2. Encuentro abierto, dinámico y con llegadas constantes a ambas áreas.

Deportivo Táchira vs. Academia Puerto Cabello Escenario: Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal. En el «Templo Sagrado», Deportivo Táchira suele tomar la batuta desde el silbatazo inicial apoyado por su afición. Puerto Cabello propondrá un partido rocoso en la mitad de la cancha para cortar el circuito de creación aurinegro. Pronóstico: Victoria de Deportivo Táchira (1-0). La solidez como local del cuadro aurinegro marcará la diferencia en un choque apretado.

Pronósticos de la Liga FUTVE Venezuela del 03/11/26 was last modified: by

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