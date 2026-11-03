Pronósticos de la Liga 1 de Perú para el 03/11/26

Alianza Lima vs. Cienciano
Escenario: Estadio Alejandro Villanueva, Lima.
Alianza Lima necesita asegurar los tres puntos ante su hinchada imponiendo ritmo y jerarquía individual en ataque. Cienciano llega preparado para resistir la embestida inicial e intentar hacer daño a través de la táctica fija.
Pronóstico: Victoria de Alianza Lima (2-1). El empuje del cuadro blanquiazul terminará rompiendo el bloque defensivo cusqueño.
Monagas vs. Caracas FC
Escenario: Estadio Monumental de Maturín, Maturín.
Monagas aprovechará la amplitud de la cancha del Monumental para desbordar por las bandas y meter intensidad. Caracas FC, con su mezcla de juventud y velocidad, buscará lastimar en los espacios que deje el equipo local al adelantarse.
Pronóstico: Empate 2-2. Encuentro abierto, dinámico y con llegadas constantes a ambas áreas.
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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