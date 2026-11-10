Pronósticos de la Copa del Rey para el 10 de Noviembre de 2026

Pronósticos de la Copa del Rey (España – Primera Ronda) A continuación, presentamos el análisis y pronóstico para los encuentros correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey programados para este martes: 1. CD Anaitasuna vs. Deportivo Alavés Hora: 1:00 p.m. (México Centro)

1:00 p.m. (México Centro) Contexto: El Alavés debuta en el torneo visitando al modesto conjunto vasco en el campo de Txerloia. Los babazorros buscan en la Copa la confianza que les falta en LaLiga, mientras que el Anaitasuna sueña con dar la campanada.

El Alavés debuta en el torneo visitando al modesto conjunto vasco en el campo de Txerloia. Los babazorros buscan en la Copa la confianza que les falta en LaLiga, mientras que el Anaitasuna sueña con dar la campanada. Pronóstico: Gana Alavés. La diferencia de categorías suele pesar en los 90 reglamentarios imponiendo la superioridad visitante. 2. CD Pamplona vs. SD Eibar Hora: 1:00 p.m. (México Centro)

1:00 p.m. (México Centro) Contexto: Duelo norteño donde el Eibar visita al CD Pamplona. Los armeros tienen la obligación de controlar los tiempos para evitar sorpresas en un campo de dimensiones reducidas.

Duelo norteño donde el Eibar visita al CD Pamplona. Los armeros tienen la obligación de controlar los tiempos para evitar sorpresas en un campo de dimensiones reducidas. Pronóstico: Gana Eibar. El rodaje en la categoría de plata otorga el cartel de favorito al conjunto armero. 3. SD Amorebieta vs. UD Logroñés Hora: 2:00 p.m. (México Centro)

2:00 p.m. (México Centro) Contexto: Enfrentamiento muy parejo entre dos equipos con solera en categorías bronce. Se espera un partido áspero, de máxima intensidad táctica y con pocos espacios.

Enfrentamiento muy parejo entre dos equipos con solera en categorías bronce. Se espera un partido áspero, de máxima intensidad táctica y con pocos espacios. Pronóstico: Empate en el tiempo reglamentario / Se decide en la prórroga o penaltis. 4. CP Mijas Las Lagunas vs. Real Jaén Hora: 2:00 p.m. (México Centro)

2:00 p.m. (México Centro) Contexto: El modesto Mijas Las Lagunas recibe a un histórico del fútbol andaluz. El apoyo de la afición local buscará impulsar a los suyos ante un rival obligado a mostrar galones.

El modesto Mijas Las Lagunas recibe a un histórico del fútbol andaluz. El apoyo de la afición local buscará impulsar a los suyos ante un rival obligado a mostrar galones. Pronóstico: Gana Real Jaén. La experiencia en partidos de alta tensión copera suele marcar diferencias. 5. CF Trival Valderas Alcorcón vs. CD Leganés Hora: 2:00 p.m. (México Centro)

2:00 p.m. (México Centro) Contexto: Derbi madrileño de contrastes. El Trival Valderas ejerce como anfitrión ante un Leganés superior sobre el papel, pero que suele sufrir en campos de césped artificial.

Derbi madrileño de contrastes. El Trival Valderas ejerce como anfitrión ante un Leganés superior sobre el papel, pero que suele sufrir en campos de césped artificial. Pronóstico: Gana CD Leganés. Los pepineros son favoritos para dominar el encuentro. 6. CFUE Tavernes de la Valldigna vs. Valencia CF Hora: 3:00 p.m. (México Centro)

3:00 p.m. (México Centro) Contexto: Cita histórica para la UE Tavernes frente a un Valencia CF inmerso en una situación delicada. El equipo ché está obligado a pasar página y evitar un susto histórico.

Cita histórica para la UE Tavernes frente a un Valencia CF inmerso en una situación delicada. El equipo ché está obligado a pasar página y evitar un susto histórico. Pronóstico: Gana Valencia CF. La exigencia institucional no permite margen de error ante un rival de categoría regional.

Pronósticos de la Copa del Rey para el 10 de Noviembre de 2026 was last modified: by

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