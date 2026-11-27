Previa: Venezia FC vs. Bologna FC 27Nov26

Contexto del Partido

El Venezia FC recibe en el Stadio Pierluigi Penzo al Bologna FC en la Jornada 13 de la Serie A (temporada 2026/27).

Venezia FC: Se ubica en el último lugar de la tabla (20.ª posición con 6 puntos: 2 victorias y 10 derrotas en 12 fechas). Arrastra graves problemas ofensivos —no logró anotar en más de la mitad de sus partidos— y una defensa castigada con 25 goles encajados, tras caer 4-0 frente a Juventus en la jornada anterior.

Se ubica en el último lugar de la tabla (20.ª posición con 6 puntos: 2 victorias y 10 derrotas en 12 fechas). Arrastra graves problemas ofensivos —no logró anotar en más de la mitad de sus partidos— y una defensa castigada con 25 goles encajados, tras caer 4-0 frente a Juventus en la jornada anterior. Bologna FC: Marcha en la 9.ª posición con 18 puntos (5 victorias, 3 empates y 4 derrotas). Llega invicto en sus últimos cinco compromisos ligueros (tras igualar 1-1 con Udinese en la fecha previa) y con un rendimiento sólido a domicilio.

Análisis de Apuestas y Pronóstico

1. Altas / Bajas (Over / Under – Línea: 2.5 Goles)

Pronóstico: Altas (Over 2.5 goles)

Argumentación: El Bologna promedia cerca de 2 goles a favor y más de 1 gol en contra por partido en la campaña, mostrando dinamismo ofensivo fuera de casa. Enfrente tiene a un Venezia con 25 tantos recibidos en 12 jornadas que, jugando en casa, tiende a dejar espacios cuando intenta cortar su mala racha frente a su público.

2. Moneyline (Resultado Final 1X2)

Pronóstico: Victoria del Bologna FC (Visitante)

Argumentación: La diferencia de dinámica y regularidad entre el colista (6 puntos) y un Bologna sólido (18 puntos y cinco partidos sin caer) inclina el Moneyline hacia la visita. El conjunto boloñés cuenta con mayor eficacia y orden para imponerse en el Pierluigi Penzo.

Pronóstico del Encuentro: Venezia FC vs. Bologna FC 27Nov26 was last modified: by

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