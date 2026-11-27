Previa: Venezia FC vs. Bologna FC 27Nov26
Contexto del Partido
El Venezia FC recibe en el Stadio Pierluigi Penzo al Bologna FC en la Jornada 13 de la Serie A (temporada 2026/27).
- Venezia FC: Se ubica en el último lugar de la tabla (20.ª posición con 6 puntos: 2 victorias y 10 derrotas en 12 fechas). Arrastra graves problemas ofensivos —no logró anotar en más de la mitad de sus partidos— y una defensa castigada con 25 goles encajados, tras caer 4-0 frente a Juventus en la jornada anterior.
- Bologna FC: Marcha en la 9.ª posición con 18 puntos (5 victorias, 3 empates y 4 derrotas). Llega invicto en sus últimos cinco compromisos ligueros (tras igualar 1-1 con Udinese en la fecha previa) y con un rendimiento sólido a domicilio.
Análisis de Apuestas y Pronóstico
1. Altas / Bajas (Over / Under – Línea: 2.5 Goles)
Pronóstico: Altas (Over 2.5 goles)
Argumentación: El Bologna promedia cerca de 2 goles a favor y más de 1 gol en contra por partido en la campaña, mostrando dinamismo ofensivo fuera de casa. Enfrente tiene a un Venezia con 25 tantos recibidos en 12 jornadas que, jugando en casa, tiende a dejar espacios cuando intenta cortar su mala racha frente a su público.
2. Moneyline (Resultado Final 1X2)
Pronóstico: Victoria del Bologna FC (Visitante)
Argumentación: La diferencia de dinámica y regularidad entre el colista (6 puntos) y un Bologna sólido (18 puntos y cinco partidos sin caer) inclina el Moneyline hacia la visita. El conjunto boloñés cuenta con mayor eficacia y orden para imponerse en el Pierluigi Penzo.
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
Opciones para usuarios:» Mide tu Velocidad de Internet aquí
» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Calculadora de Compras para Usuarios de Venezuela »
» Calculadora de Compras para Usuarios de España »
» Calculadora de Expectativa de Vida »
» Calculadora de Créditos »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma Original de Pensiones IVSS 2026
» BUSCAR CONTENIDOS
Sigue leyendo los temas más populares: