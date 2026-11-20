Contratar un plan en Pidolisto.com es dar el paso definitivo para profesionalizar la atención a tus clientes, ordenar tus ventas y simplificar la forma en que recibes pedidos.

En lugar de depender únicamente de chats desordenados o catálogos en PDF que envejecen rápido, Pidolisto te ofrece un panel de control intuitivo que funciona perfectamente tanto desde tu teléfono como desde el computador diseñado específicamente para que tu negocio crezca.

A continuación, te explico por qué contar con tu propio espacio en nuestra plataforma es una alternativa inteligente y rentable para tu comercio:

Tus precios y monedas siempre claros: Configura tus tarifas fácilmente en dólares, euros o bolívares, integrando opcionalmente la tasa del BCV para que tus clientes vean el valor actualizado al instante sin confusiones.

Control total de tus pedidos y respaldo operativo: Elige cómo quieres recibir las solicitudes de tus compradores. Puedes recibirlas directamente en tu WhatsApp, almacenarlas de forma segura en un tablón dentro de tu panel como respaldo ante cualquier fallo de conexión, o gestionarlas de manera exclusiva desde la plataforma. Además, cuentas con la opción de descargar un archivo de Excel con todos tus registros para llevar una contabilidad impecable.

Adaptado a la naturaleza de tu negocio: No importa si vendes productos físicos o gestionas un restaurante, si ofreces servicios profesionales con opción a cita previa, o si te dedicas al sector inmobiliario o de vehículos. Cada tipo de tienda cuenta con campos específicos (como fichas técnicas, características adicionales, control de stock y opciones personalizadas por plato) para mostrar lo que ofreces de la manera más profesional posible.

Difusión y viralidad integrada: Cada artículo, inmueble, vehículo o servicio cuenta con su propio botón de compartir. Cuando tú o tus clientes compartan un producto por WhatsApp u otras redes sociales, se generará automáticamente una vista previa con foto, nombre y descripción para atraer más compradores directamente a tu ficha.

Herramientas prácticas para el día a día: Disfruta de funciones como el modo vacaciones para pausar pedidos al ausentarte, la vinculación directa de tus perfiles de redes sociales y sitio web, y estadísticas claras sobre las interacciones de los usuarios con tus botones de contacto.

Contar con un plan en Pidolisto.com significa dejar atrás el caos operativo y ofrecerle a tu comunidad una experiencia de compra rápida, moderna y transparente.

Te invitamos a solicitar tu espacio y comprobar lo fácil que es transformar la presencia digital de tu negocio.

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