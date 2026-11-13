Perspectivas Macroeconómicas de Venezuela (2026-2027): Radiografía según Organismos Multilaterales e Informes Técnicos

Perspectivas Macroeconómicas de Venezuela (2026-2027): Radiografía según Organismos Multilaterales e Informes TécnicosDe acuerdo con las recientes evaluaciones publicadas por organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional – FMI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL), agencias técnicas y centros de análisis económico, el desempeño de la economía venezolana transita por un escenario de recuperación moderada impulsada principalmente por el sector de hidrocarburos, aunque condicionada por severas distorsiones estructurales e inflacionarias. 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y Dinámica Petrolera Expansión proyectada: Informes recientes del FMI sitúan el crecimiento económico de Venezuela en torno al 5% para 2026 y prevén una aceleración hacia el 7% para 2027, ubicando al país entre las economías con mayor expansión porcentual en América del Sur, impulsadas fundamentalmente por el incremento en la extracción y exportación de crudo.

Informes recientes del FMI sitúan el crecimiento económico de Venezuela en torno al 5% para 2026 y prevén una aceleración hacia el 7% para 2027, ubicando al país entre las economías con mayor expansión porcentual en América del Sur, impulsadas fundamentalmente por el incremento en la extracción y exportación de crudo. Coincidencia regional: Por su parte, la CEPAL subraya que la nación mantiene tasas positivas estimadas en rangos cercanos al 6,5%, advirtiendo que este rebote estadístico parte de una base muy deprimida tras los años de contracción profunda acumulada. 2. Desafíos Estructurales y Presiones Inflacionarias Persistencia inflacionaria: Organismos multilaterales alertan que, a pesar de la mayor actividad económica, la dinámica de precios continúa reflejando presiones significativas, con estimaciones de inflación interanual de tres dígitos impulsadas en buena medida por la volatilidad cambiaria y la devaluación de la moneda local frente al dólar de referencia.

Organismos multilaterales alertan que, a pesar de la mayor actividad económica, la dinámica de precios continúa reflejando presiones significativas, con estimaciones de inflación interanual de tres dígitos impulsadas en buena medida por la volatilidad cambiaria y la devaluación de la moneda local frente al dólar de referencia. Restricciones de financiamiento: Expertos y análisis técnicos independientes señalan que la falta de acceso a mercados financieros profundos, combinada con la vulnerabilidad ante choques externos y deficiencias en infraestructura y servicios públicos, limita la consolidación de un crecimiento no petrolero más robusto y sostenido. 3. Reanudación de Diálogo Estadístico y Transparencia Acercamiento técnico: Recientes reportes institucionales confirman el restablecimiento de misiones técnicas y canales de intercambio de información entre los organismos multilaterales y las autoridades financieras del país (incluyendo al Banco Central de Venezuela), con miras a normalizar la evaluación periódica de los agregados macroeconómicos nacionales.

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