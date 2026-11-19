El análisis del informe de criminalidad basado en los últimos datos del FBI que clasifica la peligrosidad de los estados en función de sus tasas de delitos violentos (asesinatos, agresiones agravadas, y otros)

Ciudades más peligrosas destacadas en el informe por estado

Bessemer (Alabama)

Anchorage (Alaska)

West Memphis (Arkansas)

Oakland (California)

Hartford (Connecticut)

Wilmington (Delaware)

Alexandria (Luisiana)

Baltimore (Maryland)

Saginaw (Míchigan)

Kansas City y St. Louis (Misuri)

Gallup (Nuevo México)

Memphis (Tennessee)

Estados con mayor tasa de delitos violentos (De más peligro a menos peligro)

Alaska (729,3 delitos violentos por cada 100.000 habitantes — un 123 % por encima del promedio nacional) Nuevo México (621,6 por cada 100.000 habitantes) Arkansas (531,8 por cada 100.000 habitantes) Luisiana (515,1 por cada 100.000 habitantes) Tennessee

Nota especial por tipo de delito violentos según el informe:

Homicidios / Asesinatos: Luisiana encabeza la nación con una tasa de 8,7 por cada 100.000 habitantes, seguida muy de cerca por Nuevo México (8,6), Alabama (8,5), Misisipi (7,1) y Misuri (7,1).

Agresiones agravadas: Alaska y Nuevo México lideran con las tasas más altas del país.

Tendencia general a la baja: Entre 2024 y 2025, la criminalidad a nivel nacional registró un descenso significativo: la violencia se redujo un 9% (destacando una caída del 18% en los homicidios) y los delitos patrimoniales cayeron un 12%, profundizando una disminución acumulada del 34% desde 2015. El robo de vehículos fue uno de los rubros con mayor contracción, bajando un 23% en el último año.

Entre 2024 y 2025, la criminalidad a nivel nacional registró un descenso significativo: la violencia se redujo un 9% (destacando una caída del 18% en los homicidios) y los delitos patrimoniales cayeron un 12%, profundizando una disminución acumulada del 34% desde 2015. El robo de vehículos fue uno de los rubros con mayor contracción, bajando un 23% en el último año. Contrastes urbanos: A pesar del panorama positivo global, Memphis (Tennessee) continuó liderando las estadísticas de violencia, agresiones graves y homicidios entre las principales urbes. En una línea similar, ciudades como Oakland (California), San Luis (Misuri) y Birmingham (Alabama) se mantuvieron junto a Memphis entre las localidades con peores indicadores tanto en violencia como en robos a la propiedad.

A pesar del panorama positivo global, Memphis (Tennessee) continuó liderando las estadísticas de violencia, agresiones graves y homicidios entre las principales urbes. En una línea similar, ciudades como Oakland (California), San Luis (Misuri) y Birmingham (Alabama) se mantuvieron junto a Memphis entre las localidades con peores indicadores tanto en violencia como en robos a la propiedad. Casos particulares y excepciones: Washington, D.C. alcanzó en 2025 su nivel de violencia más bajo en las últimas tres décadas; no obstante, la administración federal desplegó allí a la Guardia Nacional en agosto bajo el argumento de una «emergencia por inseguridad». Aunque la tendencia en la mayoría de los centros urbanos fue de mejora, Kansas City (Misuri) y Little Rock (Arkansas) mostraron un comportamiento atípico al registrar incrementos en sus cifras de homicidios durante el período 2024-2025.



Fuente, safehome, fbi

Las Ciudades más peligrosas de EEUU de a acuerdo a los últimos datos del FBI was last modified: by

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