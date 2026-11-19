El análisis del informe de criminalidad basado en los últimos datos del FBI que clasifica la peligrosidad de los estados en función de sus tasas de delitos violentos (asesinatos, agresiones agravadas, y otros)
Ciudades más peligrosas destacadas en el informe por estado
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Bessemer (Alabama)
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Anchorage (Alaska)
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West Memphis (Arkansas)
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Oakland (California)
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Hartford (Connecticut)
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Wilmington (Delaware)
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Alexandria (Luisiana)
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Baltimore (Maryland)
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Saginaw (Míchigan)
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Kansas City y St. Louis (Misuri)
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Gallup (Nuevo México)
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Memphis (Tennessee)
Estados con mayor tasa de delitos violentos (De más peligro a menos peligro)
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Alaska (729,3 delitos violentos por cada 100.000 habitantes — un 123 % por encima del promedio nacional)
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Nuevo México (621,6 por cada 100.000 habitantes)
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Arkansas (531,8 por cada 100.000 habitantes)
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Luisiana (515,1 por cada 100.000 habitantes)
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Tennessee
Nota especial por tipo de delito violentos según el informe:
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Homicidios / Asesinatos: Luisiana encabeza la nación con una tasa de 8,7 por cada 100.000 habitantes, seguida muy de cerca por Nuevo México (8,6), Alabama (8,5), Misisipi (7,1) y Misuri (7,1).
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Agresiones agravadas: Alaska y Nuevo México lideran con las tasas más altas del país.
- Tendencia general a la baja: Entre 2024 y 2025, la criminalidad a nivel nacional registró un descenso significativo: la violencia se redujo un 9% (destacando una caída del 18% en los homicidios) y los delitos patrimoniales cayeron un 12%, profundizando una disminución acumulada del 34% desde 2015. El robo de vehículos fue uno de los rubros con mayor contracción, bajando un 23% en el último año.
- Contrastes urbanos: A pesar del panorama positivo global, Memphis (Tennessee) continuó liderando las estadísticas de violencia, agresiones graves y homicidios entre las principales urbes. En una línea similar, ciudades como Oakland (California), San Luis (Misuri) y Birmingham (Alabama) se mantuvieron junto a Memphis entre las localidades con peores indicadores tanto en violencia como en robos a la propiedad.
- Casos particulares y excepciones:
- Washington, D.C. alcanzó en 2025 su nivel de violencia más bajo en las últimas tres décadas; no obstante, la administración federal desplegó allí a la Guardia Nacional en agosto bajo el argumento de una «emergencia por inseguridad».
- Aunque la tendencia en la mayoría de los centros urbanos fue de mejora, Kansas City (Misuri) y Little Rock (Arkansas) mostraron un comportamiento atípico al registrar incrementos en sus cifras de homicidios durante el período 2024-2025.
Fuente, safehome, fbi
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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