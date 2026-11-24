Durante veinte años, la selección femenina de hockey de Estados Unidos esperó conseguir el oro olímpico. El primero lo ganó en 1998, en Nagano, cuando el hockey femenino se incorporó por primera vez al programa de los Juegos Olímpicos. En aquella final, las estadounidenses derrotaron a Canadá. Después de aquello, fueron precisamente las jugadoras canadienses quienes se impusieron en los Juegos Olímpicos de 2002, 2006, 2010 y 2014. Las estadounidenses se enfrentaron a ellas en tres finales y perdieron en todas las ocasiones. No una casa de apuestas en República Dominicana ofrecía cuotas poco favorables para el equipo estadounidense. Y era lógico.

Una final que no terminó en el tiempo reglamentario

El quinto enfrentamiento entre estas dos selecciones en una final olímpica tuvo lugar el 22 de febrero de 2018 en la ciudad surcoreana de Gangneung, donde se disputaron los partidos de hockey de los Juegos Olímpicos de PyeongChang. El encuentro fue muy disputado: ambos equipos generaron numerosas ocasiones de peligro, pero ninguno logró imponerse al término de los tres períodos reglamentarios. Los veinte minutos adicionales de la prórroga tampoco cambiaron el marcador, ya que las porteras de ambos equipos evitaron que sus rivales marcaran. El desarrollo del tiempo reglamentario fue el siguiente:

Hilary Knight marcó el primer gol justo al final del primer periodo, adelantando así a las estadounidenses. En el segundo periodo, Marie-Philip Poulin y Haley Irwin marcaron un gol cada una, dando la vuelta al marcador y poniendo a Canadá por delante. En el tercer periodo, Monique Lamoureux-Morando empató el encuentro y devolvió a las estadounidenses sus opciones de victoria.

El ganador tuvo que decidirse en una tanda de penaltis, en la que cada jugadora se enfrentó cara a cara con la portera rival. La estadounidense Jocelyne Lamoureux-Davidson marcó en la sexta ronda de la tanda. A continuación, la portera Maddie Rooney, que había detenido 29 disparos durante el partido, paró el lanzamiento de la canadiense Meghan Agosta, asegurando así la victoria de Estados Unidos. La presencia de Rooney en la portería no fue casualidad: el entrenador Robb Stauber la eligió después de que el guardameta consiguió tres victorias frente a Canadá durante el otoño de 2017.

Coincidencia de fechas

La medalla de oro de 2018 fue la segunda para la selección estadounidense, después de la conseguida en 1998. Además, la tanda de penaltis de aquella final fue la primera en la historia del hockey femenino olímpico. Muchos usuarios de una popular casa de apuestas que goza de una merecida confianza en República Dominicana obtuvieron ganancias. Canadá tuvo que conformarse con la medalla de plata, a pesar de que su portera, Shannon Szabados, detuvo 39 disparos durante el encuentro. La final coincidió con una fecha especialmente significativa: el 22 de febrero de 1980, la selección masculina de Estados Unidos derrotó al equipo de la URSS durante los Juegos Olímpicos de Lake Placid.

La selección femenina de hockey de Estados Unidos y el oro olímpico de 2018 was last modified: by