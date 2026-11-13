Equivalencia de Tallas de Zapatos, UK , EU, ES/EU, CM
Utiliza la calculadora para conocer la equivalencia de tallas :
Tabla de equivalencias de Tallas de calzados para hombre:
◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►.
|CM
|TALLA ES/EU
|UK
|EEUU
|25
|39
|0,5
|1
|25,4
|39,5
|1,5
|2
|25,7
|40
|2
|2,5
|26
|40,5
|3
|3,5
|26,4
|41
|3,5
|4,5
|26,7
|41,5
|4,5
|5
|27
|42
|5,5
|6
|27,4
|42,5
|6
|6,5
|27,7
|43
|7
|7,5
|28
|43,5
|7,5
|8
|28,4
|44
|8,5
|9,5
|28,7
|44,5
|9
|10,5
|29
|45
|10
|11
|29,4
|45,5
|11
|12
|29,7
|46
|11,5
|12,5
|30
|46,5
|12,5
|13
|30,4
|47
|13
|1,5
Tabla de equivalencias de Tallas de calzados para mujer:
◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►.
|CM
|TALLA ES/EU
|UK
|EEUU
|22,4
|35
|2,5
|4
|22,7
|35,5
|3
|4,5
|23
|36
|3,5
|5
|23,4
|36,5
|4
|5,5
|23,7
|37
|4
|5,5
|24
|37,5
|4,5
|6
|24,4
|38
|5
|6,5
|24,7
|38,5
|5,5
|7
|25
|39
|5,5
|7,5
|25,4
|39,5
|6
|7,5
|25,7
|40
|6,5
|8
|26
|40,5
|7
|8,5
|26,4
|41
|7,5
|9
|26,7
|41,5
|7,5
|9,5
|27
|42
|8
|9,5
|27,4
|42,5
|8,5
|10
|27,7
|43
|9
|10,5
Tabla de equivalencias de tallas de calzados para niños
◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►.
|CM
|TALLA ES/EU
|UK
|EEUU
|15,7
|25
|7,5
|8
|16,4
|26
|8,5
|9,5
|17
|27
|9
|10,5
|17,7
|28
|10
|11
|18,4
|29
|11
|12
|19
|30
|11,5
|12,5
|19,7
|31
|12,5
|13
|20,4
|32
|13
|1,5
|21
|33
|1
|2
|21,7
|34
|2
|3
|22,4
|35
|2,5
|3,5
|23
|36
|3,5
|4,5
|23,7
|37
|4
|5
|24,4
|38
|5
|6
|25
|39
|6
|7
|25,7
|40
|6,5
|8
|26,4
|41
|7
|9
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