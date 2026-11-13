Equivalencia de Tallas de Zapatos, UK , EU, ES/EU, CM

Utiliza la calculadora para conocer la equivalencia de tallas :

Tabla de equivalencias de Tallas de calzados para hombre:

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. CM TALLA ES/EU UK EEUU 25 39 0,5 1 25,4 39,5 1,5 2 25,7 40 2 2,5 26 40,5 3 3,5 26,4 41 3,5 4,5 26,7 41,5 4,5 5 27 42 5,5 6 27,4 42,5 6 6,5 27,7 43 7 7,5 28 43,5 7,5 8 28,4 44 8,5 9,5 28,7 44,5 9 10,5 29 45 10 11 29,4 45,5 11 12 29,7 46 11,5 12,5 30 46,5 12,5 13 30,4 47 13 1,5

Tabla de equivalencias de Tallas de calzados para mujer:

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. CM TALLA ES/EU UK EEUU 22,4 35 2,5 4 22,7 35,5 3 4,5 23 36 3,5 5 23,4 36,5 4 5,5 23,7 37 4 5,5 24 37,5 4,5 6 24,4 38 5 6,5 24,7 38,5 5,5 7 25 39 5,5 7,5 25,4 39,5 6 7,5 25,7 40 6,5 8 26 40,5 7 8,5 26,4 41 7,5 9 26,7 41,5 7,5 9,5 27 42 8 9,5 27,4 42,5 8,5 10 27,7 43 9 10,5

Tabla de equivalencias de tallas de calzados para niños

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. CM TALLA ES/EU UK EEUU 15,7 25 7,5 8 16,4 26 8,5 9,5 17 27 9 10,5 17,7 28 10 11 18,4 29 11 12 19 30 11,5 12,5 19,7 31 12,5 13 20,4 32 13 1,5 21 33 1 2 21,7 34 2 3 22,4 35 2,5 3,5 23 36 3,5 4,5 23,7 37 4 5 24,4 38 5 6 25 39 6 7 25,7 40 6,5 8 26,4 41 7 9

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