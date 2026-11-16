Análisis Comparativo y Actualizado de Criminalidad Urbana en EE. UU.
A continuación se presenta el listado basado en los datos históricos de 2013 junto con el contexto y la tendencia de los delitos violentos según las estadísticas más recientes.
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|#
|Ciudad, Estado
|Vecindario / Calle
|Código Postal
|Tasa Histórica desde 2013 (por 1.000 hab.)
|Probabilidad 2013
|Tendencia y Estado Actual
|1
|Chicago, Illinois
|W. Lake St. (Lago San W.)
|60612
|257,72
|1 de 4
|Crítica: Sigue siendo una de las zonas de mayor riesgo en el West Side de Chicago (East/West Garfield Park y Near West Side). Aunque la tasa nacional bajó, el área mantiene índices de violencia armada elevados.
|2
|Cleveland, Ohio
|Scovill Ave.
|44104
|165,56
|1 de 6
|Alta: El área de Kinsman/Central en Cleveland continúa registrando altas tasas de homicidios y agresiones agravadas, manteniéndose muy por encima del promedio nacional.
|3
|Las Vegas, Nevada
|Balzar Ave.
|89106
|145,98
|1 de 7
|Moderada a Alta: West Las Vegas ha experimentado proyectos de revitalización urbana y mayor presencia policial, aunque sigue teniendo focalizados ciertos delitos de robos y agresiones.
|4
|Las Vegas, Nevada
|N. 28th St.
|89101
|135,09
|1 de 7
|Moderada a Alta: El área del Downtown/East Las Vegas se mantiene en observación por robos a transeúntes y actividad de pandillas, si bien ha mejorado en comparación con la última década.
|5
|Atlanta, Georgia
|Carter St. NW (San Carter)
|30314, 30313
|126,77
|1 de 8
|En Reducción: La zona cercana al AUC (Atlanta University Center) e Vine City ha visto inversiones significativas en seguridad e infraestructura, disminuyendo sustancialmente los homicidios y asaltos violentos.
|6
|Filadelfia, Pensilvania
|N. 13th St. (San N. 13)
|19123
|117,19
|1 de 9
|Mejora Significativa: El código postal 19123 (Northern Liberties / Callowhill) ha sufrido un proceso acelerado de gentrificación, convirtiéndose en una zona residencial y comercial mucho más segura.
|7
|Atlanta, Georgia
|Marietta St. (San Marietta)
|30313, 30303
|114,18
|1 de 9
|Mejora Notable: El centro de Atlanta (Downtown) ha reducido los delitos violentos violentos mediante patrullaje privado y desarrollo turístico/comercial. Los delitos más comunes actualmente son hacia la propiedad (robos de autos).
|8
|Las Vegas, Nevada
|D St. (San D)
|89106, 89101
|113,53
|1 de 9
|Estable: Mantiene niveles medios-altos de criminalidad local en comparación con la zona de los casinos (The Strip), centrándose principalmente en hurtos y altercados nocturnos.
|9
|Washington, D.C.
|L St. SE (San L SE)
|20003
|111,34
|1 de 9
|Mejora Importante: La zona de Navy Yard / Capitol Hill South ha experimentado una transformación urbanística radical. Sigue existiendo incidencia de carjackings en D.C., pero la tasa de delitos violentos en este código bajó drásticamente.
|10
|Chattanooga, Tennessee
|King St. (San Rey)
|37402, 37403, 37408
|110,79
|1 de 9
|Moderada: El centro y Southside de Chattanooga se han renovado con distritos de entretenimiento, disminuyendo los delitos violentos, aunque persiste el crimen contra la propiedad.
|11
|Charlotte, Carolina del Norte
|N. Tryon St. (San N. Tryon)
|28206
|108,94
|1 de 9
|Alta: El corredor norte de N. Tryon St. (área de Hidden Valley/Sugar Creek) continúa siendo uno de los puntos con mayor concentración de tiroteos y asaltos violentos en la ciudad.
|12
|North Charleston, Carolina del Sur
|Echo Ave.
|29403, 29405
|108,86
|1 de 9
|Alta: North Charleston mantiene tasas de criminalidad per cápita superiores al promedio nacional de EE. UU., siendo una de las ciudades con mayor atención en seguridad en la región costera.
|13
|Louisville, Kentucky
|E. Breckinridge St.
|40203, 40204
|106,01
|1 de 9
|Moderada a Alta: El código 40203 (Smoketown / Phoenix Hill) sigue concentrando tensiones de criminalidad urbana, mientras que el 40204 (Highlands) se mantiene más seguro y comercial.
|14
|Fort Worth, Texas
|E. Lancaster Ave.
|76102, 76111, 76103
|98,12
|1 de 10
|Alta: El corredor de E. Lancaster sigue concentrando refugios, indigencia y delitos asociados a asaltos, agresión y narcóticos en Fort Worth.
|15
|Winston-Salem, Carolina del Norte
|E. 21st St.
|27105
|95,79
|1 de 10
|Alta: El norte de la ciudad (27105) se mantiene como una de las zonas con mayor frecuencia de incidentes con armas de fuego y violencia entre pandillas locales.
|16
|Atlanta, Georgia
|Richardson St. (San Richardson)
|30312, 30303
|94,94
|1 de 11
|En Reducción: El sector de Summerhill ha sido revitalizado activamente con desarrollos universitarios y residenciales, desplazando los índices de criminalidad severa.
|17
|Chicago, Illinois
|4000 S. Federal St.
|60609
|93,04
|1 de 11
|Crítica: Ubicado cerca de Bronzeville y Fuller Park en el South Side, continúa registrando altos índices de agresiones violentas e incidentes con armas.
|18
|Memphis, Tennessee
|N. Danny Thomas Blvd.
|38105
|90,42
|1 de 11
|Muy Alta: Memphis se ha situado en los primeros lugares de delitos violentos per cápita a nivel nacional en años recientes, y esta zona cercana al norte del centro sigue siendo de alto riesgo.
|19
|Cleveland, Ohio
|Chestnut Pl. (Pl. Castaño)
|44104, 44115
|90,38
|1 de 11
|Alta: La superposición con el código 44104 refleja que la zona circundante a Central mantiene problemáticas socioeconómicas y tasas de agresiones elevadas.
|20
|Galveston, Texas
|Church St. (La Iglesia de San)
|77550
|88,10
|1 de 11
|Baja a Moderada: Galveston ha visto una disminución importante en violent crimes, concentrándose la mayoría de los reportes actuales en delitos menores o estacionales vinculados al turismo.
|21
|Atlanta, Georgia
|Humphries St. SW
|30310
|82,96
|1 de 12
|Moderada a Alta: El sector de Pittsburgh/West End muestra signos de renovación urbana, pero conserva puntos calientes de delitos violentos frente a otros vecindarios de la ciudad.
|22
|Kansas City, Misuri
|Independence Ave.
|64106
|81,97
|1 de 12
|Alta: El corredor de Independence Avenue continúa figurando entre las zonas prioritarias de patrullaje policial por robos violentos y agresiones en Kansas City.
|23
|Orlando, Florida
|W. Central Blvd.
|32805, 32801
|79,83
|1 de 13
|Desigual: El código 32801 (Centro urbano) es relativamente seguro con vigilancia intensa, mientras que el 32805 (Parramore) continúa concentrando mayores niveles de agresiones y robos.
Conclusiones del Análisis de Tendencias
- Gentrificación y Renovación Urbana: Zonas como Washington D.C. (20003), Filadelfia (19123) y sectores de Atlanta (30312) han experimentado transformaciones económicas profundas desde 2013, reduciendo sustancialmente sus índices de peligrosidad relativa.
- Persistencia de Puntos Calientes: Ciudades como Memphis, Chicago (South/West Side), Cleveland y Detroit/North Charleston continúan enfrentando desafíos estructurales elevados en delitos violentos per cápita.
- Cambio de Dinámica: En muchas de estas ciudades, los delitos violentos se han concentrado más en microzonas (bloques específicos) en lugar de caracterizar a todo un código postal.
Chicago, Illinois
Chicago continúa registrando divisiones profundas en materia de seguridad, donde distritos del West Side y South Side (como los códigos postales 60612 y 60609) concentran una elevada proporción de incidentes violentos y tiroteos. Aunque la administración local ha implementado programas de intervención comunitaria y tecnología de detección acústica, zonas como Garfield Park y las cercanías de Bronzeville se mantienen como focos prioritarios de patrullaje debido a la actividad de pandillas y homicidios.
Cleveland, Ohio
Cleveland enfrenta retos socioeconómicos persistentes que impactan de forma directa sus índices de criminalidad per cápita, destacando sectores como Kinsman, Central y Midtown (cód. 44104 y 44115). La ciudad registra tasas de agresiones agravadas y robos con violencia por encima de la media nacional, lo que ha llevado a las autoridades locales a coordinar operativos especiales con agencias federales para contrarrestar los puntos calientes de delincuencia urbana.
Las Vegas, Nevada
La dinámica de seguridad en Las Vegas varía sustancialmente entre el corredor turístico de The Strip y las áreas residenciales circundantes al centro (Downtown y West Las Vegas, en los códigos 89101 y 89106). Mientras los distritos de entretenimiento cuentan con esquemas de vigilancia extrema y presencia policial masiva, los barrios periféricos han registrado históricamente focos de robos, agresiones y delitos de propiedad que continúan bajo monitoreo continuo.
Atlanta, Georgia
Atlanta muestra una transformación significativa impulsada por la inversión económica y la gentrificación en áreas que hace una década encabezaban los reportes de peligrosidad (como los sectores del centro, Vine City y Summerhill). Pese a que los homicidios y asaltos violentos han mostrado reducciones notables en varios distritos, las fuerzas de seguridad concentran sus esfuerzos actuales en combatir los robos a vehículos y incidentes aislados con armas de fuego.
Filadelfia, Pensilvania
El panorama de seguridad en Filadelfia refleja marcadas diferencias de un vecindario a otro, con zonas como Northern Liberties y Callowhill (código 19123) que han experimentado una notable disminución del crimen violento tras años de renovación urbana. Sin embargo, otras áreas de la ciudad aún enfrentan desafíos severos relacionados con el tráfico de sustancias y la violencia armada, manteniendo a las autoridades enfocadas en la estrategia de patrullaje preventivo.
Washington, D.C.
La capital estadounidense ha vivido reestructuraciones urbanas drásticas en sectores como Navy Yard y Capitol Hill South (código 20003), reduciendo considerablemente los niveles de delincuencia violenta en comparación con décadas pasadas. A pesar de estas mejoras residenciales, la ciudad monitorea de cerca problemáticas recientes a nivel metropolitano, tales como el robo con fuerza de vehículos (carjackings) y hurtos comerciales.
Chattanooga, Tennessee
Chattanooga ha logrado transformar sus distritos centrales y la zona de Southside mediante proyectos de desarrollo turístico, cultural y comercial, reduciendo de forma drástica la incidencia de delitos violentos graves en su núcleo urbano. Los desafíos de seguridad actuales se inclinan mayoritariamente hacia delitos contra la propiedad y hurtos menores asociados al alto flujo de visitantes y actividad nocturna.
Charlotte, Carolina del Norte
A pesar de ser uno de los centros financieros de mayor crecimiento en el sureste de EE. UU., Charlotte conserva corredores con elevados índices delictivos per cápita, en especial hacia el norte de la ciudad a lo largo del eje de N. Tryon St. (código 28206). Las autoridades locales focalizan allí recursos de policía comunitaria para contrarrestar incidentes con armas de fuego y disputas territoriales.
North Charleston, Carolina del Sur
North Charleston sostiene tasas de delitos violentos por habitante superiores al promedio de la región costera de Carolina del Sur. Zonas como el código postal 29405 continúan concentrando intervenciones policiales orientadas a frenar hurtos con violencia y agresiones, en medio de iniciativas locales por fomentar el desarrollo económico e integrar a la comunidad.
Louisville, Kentucky
La situación de criminalidad en Louisville se manifiesta de forma dividida entre sus distritos tradicionales: vecindarios del oeste y áreas céntricas como Smoketown (código 40203) enfrentan presiones históricas de violencia e indigencia, mientras que zonas adyacentes más comerciales como Highlands (40204) presentan niveles de seguridad significativamente más altos.
Fort Worth, Texas
En Fort Worth, el corredor de East Lancaster Avenue (códigos 76102, 76111 y 76103) se mantiene como una zona crítica de atención policial por la concentración de refugios, personas en situación de calle y delitos asociados a agresiones o tráfico de sustancias, contrastando con el notable crecimiento de áreas residenciales de la ciudad.
Winston-Salem, Carolina del Norte
Winston-Salem presenta sus índices delictivos más pronunciados en los sectores del norte y noreste de la ciudad (código 27105), donde la policía local rastrea actividades de pandillas e incidentes con armas. La administración local combina intervenciones de ley con programas sociales de prevención orientados a jóvenes en riesgo.
Memphis, Tennessee
Memphis se sitúa de forma recurrente entre las métricas urbanas más altas de delitos violentos per cápita en Estados Unidos, afectando corredores clave como N. Danny Thomas Blvd (código 38105). Las agencias de seguridad estatales y locales implementan operativos conjuntos constantes para contener agresiones agravadas, robos violentos y violencia de armas en barrios vulnerables.
Galveston, Texas
Galveston presenta índices de delincuencia violenta sustancialmente menores en comparación con los grandes centros urbanos de Texas, mostrando una tendencia a la baja en agresiones graves. La mayor parte de los reportes en áreas céntricas e históricas (código 77550) corresponden a delitos menores contra la propiedad o incidentes vinculados a la afluencia turística estacional.
Kansas City, Misuri
El área de Independence Avenue (código 64106) en Kansas City sigue identificada por las autoridades como un punto de alta prioridad operativa debido a robos en la vía pública y agresiones violentas. La ciudad aplica estrategias de patrullaje por microzonas para estabilizar los niveles de seguridad en estos corredores comerciales castigados por la delincuencia.
Orlando, Florida
Orlando exhibe una marcada dualidad en materia de seguridad: mientras el distrito financiero y turístico (código 32801) cuenta con vigilancia reforzada e infraestructura segura, sectores históricos colindantes como Parramore (código 32805) registran retos persistentes en delincuencia violentas y desocupación urbana, concentrando los esfuerzos de prevención social de la ciudad.
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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