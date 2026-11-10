El análisis del mercado venezolano para lo que resta de 2026 y el horizonte de 2027

Análisis del Mercado Venezolano (2026-2027) El análisis de la economía venezolana para lo que resta de 2026 y el horizonte de 2027 exige una visión estrictamente pragmática: el país transita por una fase de recuperación estadística y expansión moderada impulsada por el sector petrolero y la flexibilización geopolítica, pero convive con distorsiones macroeconómicas severas. Crecimiento impulsado por hidrocarburos: Organismos multilaterales y firmas especializadas sitúan a Venezuela entre las economías de mayor expansión porcentual en Sudamérica para 2026 y 2027 (con tasas de crecimiento proyectadas del PIB que oscilan entre el 4% y el 7%), respondiendo directamente al incremento en la extracción de crudo y reconfiguración de exportaciones.

Organismos multilaterales y firmas especializadas sitúan a Venezuela entre las economías de mayor expansión porcentual en Sudamérica para 2026 y 2027 (con tasas de crecimiento proyectadas del PIB que oscilan entre el 4% y el 7%), respondiendo directamente al incremento en la extracción de crudo y reconfiguración de exportaciones. La trampa inflacionaria y cambiaria: A pesar del crecimiento del PIB, el talón de Aquiles sigue siendo la estabilidad de precios, con proyecciones de inflación interanual en niveles elevados de tres dígitos impulsadas por la persistente devaluación frente al dólar.

A pesar del crecimiento del PIB, el talón de Aquiles sigue siendo la estabilidad de precios, con proyecciones de inflación interanual en niveles elevados de tres dígitos impulsadas por la persistente devaluación frente al dólar. Inversión y seguridad jurídica a plazos reales: Si bien hay iniciativas de inversión en el sector energético a mediano plazo, la concreción de capitales privados a gran escala para 2027 dependerá de reformas institucionales y tributarias profundas, operando el empresariado bajo esquemas de autofinanciamiento y alta cautela.

Si bien hay iniciativas de inversión en el sector energético a mediano plazo, la concreción de capitales privados a gran escala para 2027 dependerá de reformas institucionales y tributarias profundas, operando el empresariado bajo esquemas de autofinanciamiento y alta cautela. Consumo fragmentado y dolarización transaccional: El mercado interno muestra un dinamismo desigual; mientras sectores vinculados al petróleo, logística y comercio selecto resisten, la población con ingresos en moneda nacional enfrenta presión severa por el costo de bienes básicos.

Fuentes. CEPAN, BID, ONU, BANCO MUNDIAL , FMI

El análisis del mercado venezolano para lo que resta de 2026 y el horizonte de 2027 was last modified: by

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