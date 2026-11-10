EFECTO regresa a la escena musical con su irreverente sencillo “Mi Novia Reggaetonera”

Tras el exitoso lanzamiento de “Enamorado de Ella”, la banda carabobeña presenta un nuevo
adelanto de su primer álbum de estudio, “Nostalgia”, combinando la potencia del pop-rock con una
historia llena de humor e ironía.
CARACAS, VENEZUELA. – Tras consolidar su debut en la escena nacional con el tema
“Enamorado de Ella”, la agrupación venezolana de pop-rock EFECTO, originaria de Valencia,
estado Carabobo, regresa con su nuevo sencillo promocional titulado “Mi Novia Reggaetonera”.
Este lanzamiento forma parte de su primera producción discográfica de larga duración, Nostalgia, y
reafirma la identidad sonora del grupo a través de guitarras contundentes, un groove envolvente y
líricas cotidianas que conectan de inmediato con el público.
“Mi Novia Reggaetonera” es un enérgico tema de pop-rock que narra con mucho humor la historia
de un músico de academia y rockero purista —enemigo declarado de los ritmos comerciales
cuya soberbia musical se derrumba al enamorarse de una chica fanática del reguetón. A través de
riffs potentes y una letra cargada de ironía, el protagonista confiesa cómo pasó de dar discursos
sobre solfeo y armonía a olvidar sus prejuicios, soportar las burlas de su propia banda y terminar
perreando en la pista y cantando en conciertos de música urbana por amor.
La producción artística del sencillo estuvo a cargo de Hugo Valles y Juan Sebastián Cortez. El
tema fue grabado, mezclado y masterizado en los reconocidos estudios Sonidos Henry, bajo la
ingeniería de sonido de Henry Loaiza y Luis Fernando Núñez, logrando un acabado técnico de alto
estándar para la radio y las plataformas digitales. Formada en febrero de 2025, EFECTO está
integrada por Juan Sebastián Cortez (voz principal y guitarra), Hugo Valles (bajo y coros), Gabriel
Megías (guitarra principal) y Félix González (batería).
Su álbum debut, Nostalgia, reúne siete composiciones originales —cinco firmadas por Juan
Sebastián Cortez y dos por Hugo Valles— que recorren diversos matices del pop-rock, el rock
alternativo, el punk y la balada, ofreciendo una propuesta musical versátil, enérgica y
conceptualmente sólida.
Coordenadas y Contacto de Prensa:
Management: Lcda. Meiber Blanco
Contacto / Booking: 0412-348.80.70 / 0412-430.50.27
Correo electrónico: efectovzla@gmail.com
Instagram: @efecto_bandavzla
Spotify: EFECTO
YouTube: EFECTO BANDA
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