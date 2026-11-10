EFECTO regresa a la escena musical con su irreverente sencillo “Mi Novia Reggaetonera”

Tras el exitoso lanzamiento de “Enamorado de Ella”, la banda carabobeña presenta un nuevo

adelanto de su primer álbum de estudio, “Nostalgia”, combinando la potencia del pop-rock con una

historia llena de humor e ironía.

CARACAS, VENEZUELA. – Tras consolidar su debut en la escena nacional con el tema

“Enamorado de Ella”, la agrupación venezolana de pop-rock EFECTO, originaria de Valencia,

estado Carabobo, regresa con su nuevo sencillo promocional titulado “Mi Novia Reggaetonera”.

Este lanzamiento forma parte de su primera producción discográfica de larga duración, Nostalgia, y

reafirma la identidad sonora del grupo a través de guitarras contundentes, un groove envolvente y

líricas cotidianas que conectan de inmediato con el público.

“Mi Novia Reggaetonera” es un enérgico tema de pop-rock que narra con mucho humor la historia

de un músico de academia y rockero purista —enemigo declarado de los ritmos comerciales

cuya soberbia musical se derrumba al enamorarse de una chica fanática del reguetón. A través de

riffs potentes y una letra cargada de ironía, el protagonista confiesa cómo pasó de dar discursos

sobre solfeo y armonía a olvidar sus prejuicios, soportar las burlas de su propia banda y terminar

perreando en la pista y cantando en conciertos de música urbana por amor.

La producción artística del sencillo estuvo a cargo de Hugo Valles y Juan Sebastián Cortez. El

tema fue grabado, mezclado y masterizado en los reconocidos estudios Sonidos Henry, bajo la

ingeniería de sonido de Henry Loaiza y Luis Fernando Núñez, logrando un acabado técnico de alto

estándar para la radio y las plataformas digitales. Formada en febrero de 2025, EFECTO está

integrada por Juan Sebastián Cortez (voz principal y guitarra), Hugo Valles (bajo y coros), Gabriel

Megías (guitarra principal) y Félix González (batería).

Su álbum debut, Nostalgia, reúne siete composiciones originales —cinco firmadas por Juan

Sebastián Cortez y dos por Hugo Valles— que recorren diversos matices del pop-rock, el rock

alternativo, el punk y la balada, ofreciendo una propuesta musical versátil, enérgica y

conceptualmente sólida.

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EFECTO regresa a la escena musical con su irreverente sencillo “Mi Novia Reggaetonera” was last modified: by