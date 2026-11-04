Cotización para Hoy del Precio del Dólar y Euro en Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- El precio OFICIAL promedio del dólar para hoy en Venezuela.
Para hoy el valor del tipo de cambio oficial en Venezuela de acuerdo al BCV es de:
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|DÓLAR OFICIAL DEL BCV
|BS/USD/EURO
|TENDENCIA
|%
|DÓLAR
|894,88760000
|SUBE ▲
|1,670300
|0,19
|EURO
|1.006,03263992
|SUBE ▲
|6,263448
|0,62
Fuente: bcv.org.ve
Los bienes y servicios en Venezuela deben por Ley tasarse unicamente de acuerdo al valor Oficial publicado por el BCV .
Notas :
- Las operaciones con divisas en Venezuela se deben realizar tomando cómo referencia el dólar oficial presentando por el Banco Central de Venezuela.
- Los datos aquí presentada se muestra solo a manera informativa y comparativa de las tasas de cambio, no guardamos relación alguna con la fuentes citadas.
- Esta información no debe ser considerara como consejo de inversión.
- Esta tabla se actualiza una sola vez al día, la cotización de apertura es la del cierre del día anterior cómo debe ser y se ha realizado así en las bolsas de valores de todo el mundo desde sus inicios, es falso que la cotización del dólar deba tener un precio distinto a cada hora del día.
- Las operaciones se realizan de lunes a viernes en la banca privada, el precio fijado el día anterior es el precio de apertura el día siguiente, el último corte de la semana es válido para el primer día de la semana siguiente, para días feriados queda vigente la última publicación.
- De acuerdo al BCV el tipo de cambio publicado es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.
- LOS FINES DE SEMANA y DÍAS FERIADOS LA COTIZACIÓN DEL BCV NO TIENE OPERACIONES.
El precio promedio del dólar y las mesas de Cambio
El precio promedio del dólar desde que el Banco Central de Venezuela derogó la ley que prohibía las operaciones en divisas y la publicación de las cotizaciones, propuso varios métodos por medio de los cuales los ciudadanos y las empresas podrían acceder a las transacciones con las monedas extranjeras, la más recientes son las mesas de cambio, que funcionan a través de las instituciones bancarias, los usuarios ofrecen y demandan divisas y el resultante del promedio ponderado de todas las operaciones al final del día es el monto de apertura de referencia para el día siguiente.
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