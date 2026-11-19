Con los años es común acumular cuentas que ya no usas: la del primer trabajo, una promocional o una que abriste para un trámite. Aunque estén quietas, pueden generar comisiones o ser un punto débil en seguridad.
Cerrarlas con orden permite concentrar tu dinero en pocas cuentas, por ejemplo en una cuenta digital que puedas controlar desde el celular. Esta guía explica los pasos para hacerlo sin perder dinero ni dejar pendientes.
Por qué conviene cerrar una cuenta que no se usa
- Comisiones de mantenimiento que reducen el saldo poco a poco
- Mayor riesgo de fraude, porque nadie vigila los movimientos
- Dificultad para llevar el control de todos tus productos
- Posible confusión en trámites donde debes informar tus cuentas
Antes de cerrar: saldo, pagos automáticos y deudas asociadas
Antes de pedir el cierre, revisa que no queden obligaciones pendientes. Una lista de verificación evita sorpresas:
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|Revisión
|Qué hacer
|Saldo disponible
|Transferirlo a otra cuenta propia o retirarlo
|Pagos automáticos
|Cambiarlos a otra cuenta o tarjeta
|Sueldo o ingresos
|Avisar a tu empleador y a quienes te depositan
|Deudas o tarjetas asociadas
|Confirmar que estén pagadas o cambiadas de cuenta
|Comisiones pendientes
|Pagarlas o consultarlas con la entidad
Cómo pedir el cierre: app, agencia o servicio de atención
Los canales para solicitar el cierre varían por entidad. Algunas permiten hacerlo desde la aplicación; otras piden acudir a una agencia con tu documento de identidad o comunicarte con atención al cliente. Pregunta cuál es el procedimiento y si tiene algún costo.
- Verifica en la entidad qué canal puedes usar
- Presenta tu solicitud de cierre con tu documento de identidad
- Indica a qué cuenta enviar el saldo restante
- Pide una constancia o un número de seguimiento
- Guarda el comprobante de la solicitud
Qué constancia pedir y cuánto tarda
Solicita siempre un documento que acredite el cierre y que indique que la cuenta no tiene saldo ni deudas pendientes. El plazo depende de la entidad, por lo que conviene preguntar al iniciar el trámite y verificar que se cumpla.
Fuente: Pexels
Qué pasa con el dinero y con el historial
El saldo que quede se entrega por el medio que indiques. Cerrar una cuenta de ahorro sin deudas, en general, no perjudica tu historial. Distinto es el caso de productos de crédito: antes de cerrar una tarjeta o un préstamo, verifica que no tengan saldo pendiente.
Si prefieres concentrar tu dinero, una sola cuenta digital con buenas condiciones puede ser suficiente para recibir tu ingreso, pagar servicios y ahorrar.
- Concentra tus ingresos en una o dos cuentas
- Activa alertas y revisa tus movimientos
- Cierra las demás cuando estén en saldo cero
Errores comunes al cerrar una cuenta
- Cerrar la cuenta antes de cambiar los pagos automáticos
- Olvidar un depósito pendiente de un tercero
- No pedir constancia del cierre
- Dejar saldo pequeño que sigue generando comisiones
- Compartir datos por canales no oficiales para hacer el trámite
Ejemplo de orden para cerrar tres cuentas
Supón que tienes tres cuentas y quieres quedarte con una. Un plan ilustrativo:
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|Cuenta
|Situación
|Acción
|Cuenta A (principal)
|Recibe tu ingreso
|La conservas
|Cuenta B
|Saldo de S/80 y pagos automáticos
|Cambiar pagos, mover el saldo y cerrar
|Cuenta C
|Saldo cero y comisión mensual
|Pedir el cierre cuanto antes
Hacerlo por pasos evita que un pago automático falle por falta de saldo o que una comisión se acumule en una cuenta olvidada.
Puntos clave para recordar
- Traslada el saldo antes de cerrar
- Cambia los pagos automáticos
- Pide constancia del cierre
- Concentra tu dinero en pocas cuentas
- Verifica que no queden deudas asociadas
En caso de dudas sobre productos financieros, consulta la información oficial de la SBS y las hojas resumen de cada entidad. Las condiciones, tarifas y plazos cambian con el tiempo, por lo que conviene verificarlos antes de decidir.
Qué conviene preguntar antes de dejar una cuenta
Antes de cerrar, pregunta a la entidad si hay cargos por cierre anticipado, si la cuenta tiene algún producto asociado y qué constancia entregan. También confirma qué ocurre con las transferencias que pudieran llegar después del cierre.
Con esas respuestas por escrito, el trámite es más seguro y evitas sorpresas posteriores.
Si la cuenta está vinculada a un crédito o a un débito automático, completa primero el cambio y comprueba que se aplique antes de pedir el cierre definitivo.
Una vez cerrada, conserva la constancia durante un tiempo razonable y revisa tus estados de cuenta de otras cuentas para confirmar que no quedó ningún cargo pendiente asociado.
Si luego necesitas una cuenta nueva, siempre puedes abrirla con las condiciones que mejor se ajusten a tu situación en ese momento.
Fuente: Pexels
Preguntas frecuentes
¿Puedo cerrar mi cuenta si tiene saldo?
Sí. Normalmente debes indicar a dónde enviar el dinero restante.
¿Cerrar una cuenta afecta mi historial?
Una cuenta de ahorro sin deudas no suele afectarlo. Distinto es el caso de créditos o tarjetas.
¿Cuánto tarda el cierre?
Depende de la entidad. Consulta el plazo al iniciar el trámite y guarda tu comprobante.
¿Y si el cierre tiene costo?
Pide que te informen antes. Si tienes dudas, consulta la hoja de tarifas de la entidad.
Menos cuentas, más control
Cerrar una cuenta que ya no usas es un trámite sencillo si lo haces con orden: revisa saldos y pagos, solicita el cierre por el canal oficial y guarda la constancia. Así tu dinero queda concentrado y mejor protegido.
Este contenido ha sido creado por un humano, recomendamos consultar siempre primero a un humano antes que una IA.
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