Con los años es común acumular cuentas que ya no usas: la del primer trabajo, una promocional o una que abriste para un trámite. Aunque estén quietas, pueden generar comisiones o ser un punto débil en seguridad.

Cerrarlas con orden permite concentrar tu dinero en pocas cuentas, por ejemplo en una cuenta digital que puedas controlar desde el celular. Esta guía explica los pasos para hacerlo sin perder dinero ni dejar pendientes.

Por qué conviene cerrar una cuenta que no se usa

Comisiones de mantenimiento que reducen el saldo poco a poco

Mayor riesgo de fraude, porque nadie vigila los movimientos

Dificultad para llevar el control de todos tus productos

Posible confusión en trámites donde debes informar tus cuentas

Antes de cerrar: saldo, pagos automáticos y deudas asociadas

Antes de pedir el cierre, revisa que no queden obligaciones pendientes. Una lista de verificación evita sorpresas:

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. Revisión Qué hacer Saldo disponible Transferirlo a otra cuenta propia o retirarlo Pagos automáticos Cambiarlos a otra cuenta o tarjeta Sueldo o ingresos Avisar a tu empleador y a quienes te depositan Deudas o tarjetas asociadas Confirmar que estén pagadas o cambiadas de cuenta Comisiones pendientes Pagarlas o consultarlas con la entidad

Cómo pedir el cierre: app, agencia o servicio de atención

Los canales para solicitar el cierre varían por entidad. Algunas permiten hacerlo desde la aplicación; otras piden acudir a una agencia con tu documento de identidad o comunicarte con atención al cliente. Pregunta cuál es el procedimiento y si tiene algún costo.

Verifica en la entidad qué canal puedes usar Presenta tu solicitud de cierre con tu documento de identidad Indica a qué cuenta enviar el saldo restante Pide una constancia o un número de seguimiento Guarda el comprobante de la solicitud

Qué constancia pedir y cuánto tarda

Solicita siempre un documento que acredite el cierre y que indique que la cuenta no tiene saldo ni deudas pendientes. El plazo depende de la entidad, por lo que conviene preguntar al iniciar el trámite y verificar que se cumpla.

Fuente: Pexels

Qué pasa con el dinero y con el historial

El saldo que quede se entrega por el medio que indiques. Cerrar una cuenta de ahorro sin deudas, en general, no perjudica tu historial. Distinto es el caso de productos de crédito: antes de cerrar una tarjeta o un préstamo, verifica que no tengan saldo pendiente.

Si prefieres concentrar tu dinero, una sola cuenta digital con buenas condiciones puede ser suficiente para recibir tu ingreso, pagar servicios y ahorrar.

Concentra tus ingresos en una o dos cuentas

Activa alertas y revisa tus movimientos

Cierra las demás cuando estén en saldo cero

Errores comunes al cerrar una cuenta

Cerrar la cuenta antes de cambiar los pagos automáticos

Olvidar un depósito pendiente de un tercero

No pedir constancia del cierre

Dejar saldo pequeño que sigue generando comisiones

Compartir datos por canales no oficiales para hacer el trámite

Ejemplo de orden para cerrar tres cuentas

Supón que tienes tres cuentas y quieres quedarte con una. Un plan ilustrativo:

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. Cuenta Situación Acción Cuenta A (principal) Recibe tu ingreso La conservas Cuenta B Saldo de S/80 y pagos automáticos Cambiar pagos, mover el saldo y cerrar Cuenta C Saldo cero y comisión mensual Pedir el cierre cuanto antes

Hacerlo por pasos evita que un pago automático falle por falta de saldo o que una comisión se acumule en una cuenta olvidada.

Puntos clave para recordar

Traslada el saldo antes de cerrar

Cambia los pagos automáticos

Pide constancia del cierre

Concentra tu dinero en pocas cuentas

Verifica que no queden deudas asociadas

En caso de dudas sobre productos financieros, consulta la información oficial de la SBS y las hojas resumen de cada entidad. Las condiciones, tarifas y plazos cambian con el tiempo, por lo que conviene verificarlos antes de decidir.

Qué conviene preguntar antes de dejar una cuenta

Antes de cerrar, pregunta a la entidad si hay cargos por cierre anticipado, si la cuenta tiene algún producto asociado y qué constancia entregan. También confirma qué ocurre con las transferencias que pudieran llegar después del cierre.

Con esas respuestas por escrito, el trámite es más seguro y evitas sorpresas posteriores.

Si la cuenta está vinculada a un crédito o a un débito automático, completa primero el cambio y comprueba que se aplique antes de pedir el cierre definitivo.

Una vez cerrada, conserva la constancia durante un tiempo razonable y revisa tus estados de cuenta de otras cuentas para confirmar que no quedó ningún cargo pendiente asociado.

Si luego necesitas una cuenta nueva, siempre puedes abrirla con las condiciones que mejor se ajusten a tu situación en ese momento.

Fuente: Pexels

Preguntas frecuentes

¿Puedo cerrar mi cuenta si tiene saldo?

Sí. Normalmente debes indicar a dónde enviar el dinero restante.

¿Cerrar una cuenta afecta mi historial?

Una cuenta de ahorro sin deudas no suele afectarlo. Distinto es el caso de créditos o tarjetas.

¿Cuánto tarda el cierre?

Depende de la entidad. Consulta el plazo al iniciar el trámite y guarda tu comprobante.

¿Y si el cierre tiene costo?

Pide que te informen antes. Si tienes dudas, consulta la hoja de tarifas de la entidad.

Menos cuentas, más control

Cerrar una cuenta que ya no usas es un trámite sencillo si lo haces con orden: revisa saldos y pagos, solicita el cierre por el canal oficial y guarda la constancia. Así tu dinero queda concentrado y mejor protegido.

Cómo cerrar una cuenta bancaria que ya no usas sin cobros ni sorpresas was last modified: by