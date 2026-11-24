La UEFA Champions League disputa este martes 24 de noviembre de 2026 una quinta jornada decisiva para la fase de liga. Con varios equipos obligados a sumar de a tres para mantenerse en la zona de clasificación directa y otros buscando certificar su boleto a la siguiente ronda, la jornada promete alta intensidad estratégica.

A continuación, presentamos la previa táctica y el pronóstico para cada uno de los nueve partidos de la fecha.

1. Galatasaray vs. Aston Villa (1:45 PM VET)

Contexto: El infierno de Estambul recibe a un Aston Villa que ha mantenido un ritmo competitivo notable en el ámbito europeo. El Galatasaray llega fuerte como local, caracterizándose por una vocación ofensiva intensa impulsada por su afición.

El infierno de Estambul recibe a un Aston Villa que ha mantenido un ritmo competitivo notable en el ámbito europeo. El Galatasaray llega fuerte como local, caracterizándose por una vocación ofensiva intensa impulsada por su afición. Claves tácticas: El despliegue por las bandas y la efectividad en las transiciones rápidas del conjunto turco pondrán a prueba la solidez del bloque defensivo inglés. Aston Villa apostará al control de la posesión y a congelar el ritmo en el mediocampo.

El despliegue por las bandas y la efectividad en las transiciones rápidas del conjunto turco pondrán a prueba la solidez del bloque defensivo inglés. Aston Villa apostará al control de la posesión y a congelar el ritmo en el mediocampo. Pronóstico: Empate o victoria por la mínima de Aston Villa. Un encuentro de marcadas alternancias ofensivas donde ambos equipos superarán la barrera del gol.

2. FK Bodø/Glimt vs. LASK Linz (1:45 PM VET)

Contexto: El clima frío de Noruega y el césped sintético del Aspmyra Stadion suelen convertirse en una pesadilla para los visitantes europeos.

El clima frío de Noruega y el césped sintético del Aspmyra Stadion suelen convertirse en una pesadilla para los visitantes europeos. Claves tácticas: Bodø/Glimt domina la presión alta en su feudo y ahoga la salida del rival. LASK Linz necesitará mantener la disciplina táctica y reducir los errores defensivos en el primer tercio del campo para evitar ser abatido temprano.

Bodø/Glimt domina la presión alta en su feudo y ahoga la salida del rival. LASK Linz necesitará mantener la disciplina táctica y reducir los errores defensivos en el primer tercio del campo para evitar ser abatido temprano. Pronóstico: Victoria de FK Bodø/Glimt. La ventaja del terreno local será determinante para que el conjunto noruego asegure los tres puntos.

3. Feyenoord vs. FC Porto (4:00 PM VET)

Contexto: Choque directo entre dos históricos con estilos contrastantes en De Kuip. Ambos equipos llegan urgidos por sumar para mantenerse en los puestos de play-offs.

Choque directo entre dos históricos con estilos contrastantes en De Kuip. Ambos equipos llegan urgidos por sumar para mantenerse en los puestos de play-offs. Claves tácticas: Feyenoord intentará adueñarse de la pelota mediante un ritmo vertiginoso. El Porto, experto en la gestión de partidos en la Champions League, buscará castigar a través del juego aéreo y las jugadas a balón parado.

Feyenoord intentará adueñarse de la pelota mediante un ritmo vertiginoso. El Porto, experto en la gestión de partidos en la Champions League, buscará castigar a través del juego aéreo y las jugadas a balón parado. Pronóstico: Empate. Encuentro áspero y táctico con alta fricción en la mitad de la cancha.

4. Arsenal vs. Borussia Dortmund (4:00 PM VET)

Contexto: El Emirates Stadium alberga el partido estelar de la tarde. El Arsenal pretende extender su fortaleza en casa, mientras que el Borussia Dortmund llega invicto en sus últimas presentaciones nacionales e internacionales.

El Emirates Stadium alberga el partido estelar de la tarde. El Arsenal pretende extender su fortaleza en casa, mientras que el Borussia Dortmund llega invicto en sus últimas presentaciones nacionales e internacionales. Claves tácticas: La fluidez asociativa del Arsenal por los pasillos interiores frente a la letalidad al contraataque de los alemanes. La clave estará en si la zaga de los Gunners logra neutralizar el despliegue físico del Dortmund a espaldas de sus centrales.

La fluidez asociativa del Arsenal por los pasillos interiores frente a la letalidad al contraataque de los alemanes. La clave estará en si la zaga de los Gunners logra neutralizar el despliegue físico del Dortmund a espaldas de sus centrales. Pronóstico: Victoria del Arsenal. Los dirigidos por Mikel Arteta marcarán la diferencia a través de la pelota parada y el control territorial.

5. ŠK Slovan Bratislava vs. Real Betis (4:00 PM VET)

Contexto: El Real Betis viaja a Eslovaquia con la clara obligación de llevarse el triunfo para escalar en la tabla general.

El Real Betis viaja a Eslovaquia con la clara obligación de llevarse el triunfo para escalar en la tabla general. Claves tácticas: Slovan Bratislava cederá la iniciativa y montará un bloque bajo para cerrar espacios. La calidad técnica individual y la generación de juego del Betis deberían romper la resistencia local con el correr de los minutos.

Slovan Bratislava cederá la iniciativa y montará un bloque bajo para cerrar espacios. La calidad técnica individual y la generación de juego del Betis deberían romper la resistencia local con el correr de los minutos. Pronóstico: Victoria de Real Betis. El conjunto verdiblanco impondrá su jerarquía en la segunda mitad.

6. Real Madrid vs. PSV Eindhoven (4:00 PM VET)

Contexto: El Santiago Bernabéu abre sus puertas para recibir al conjunto neerlandés en un duelo tradicional del fútbol europeo.

El Santiago Bernabéu abre sus puertas para recibir al conjunto neerlandés en un duelo tradicional del fútbol europeo. Claves tácticas: El Real Madrid buscará liquidar el partido mediante la velocidad de sus atacantes en el uno contra uno. El PSV intentará dañar mediante transiciones directas, pero la pegada merengue en las áreas acostumbra ser desequilibrante en estas noches.

El Real Madrid buscará liquidar el partido mediante la velocidad de sus atacantes en el uno contra uno. El PSV intentará dañar mediante transiciones directas, pero la pegada merengue en las áreas acostumbra ser desequilibrante en estas noches. Pronóstico: Victoria de Real Madrid por dos o más goles.

7. RB Leipzig vs. RC Lens (4:00 PM VET)

Contexto: Duelo dinámico de alta velocidad en Alemania. Ambos equipos destacan por un juego de presión tras pérdida muy agresivo.

Duelo dinámico de alta velocidad en Alemania. Ambos equipos destacan por un juego de presión tras pérdida muy agresivo. Claves tácticas: Leipzig buscará aprovechar la amplitud del campo para generar opciones claras mediante combinaciones rápidas. Lens, un rival incómodo y rocoso en la marca, intentará forzar pérdidas en la zona de creación rival.

Leipzig buscará aprovechar la amplitud del campo para generar opciones claras mediante combinaciones rápidas. Lens, un rival incómodo y rocoso en la marca, intentará forzar pérdidas en la zona de creación rival. Pronóstico: Victoria de RB Leipzig. La efectividad en los últimos metros favorecerá al cuadro alemán.

8. Como 1907 vs. AEK Atenas (4:00 PM VET)

Contexto: Una de las sorpresas de la fase de liga cruza a dos clubes que intentan dar el golpe e ingresar en las rondas eliminatorias.

Una de las sorpresas de la fase de liga cruza a dos clubes que intentan dar el golpe e ingresar en las rondas eliminatorias. Claves tácticas: Como mantendrá su propuesta ordenada y paciente, buscando controlar los tiempos del encuentro. El AEK apostará a la intensidad física y al juego directo para desordenar el esquema italiano.

Como mantendrá su propuesta ordenada y paciente, buscando controlar los tiempos del encuentro. El AEK apostará a la intensidad física y al juego directo para desordenar el esquema italiano. Pronóstico: Victoria de Como 1907 o Empate. El orden defensivo local marcará la pauta del partido.

9. Manchester City vs. Napoli (4:00 PM VET)

Contexto: Choque táctico de máxima categoría en el Etihad Stadium. El conjunto de Manchester recibe al líder del fútbol italiano en lo que se anticipa como un ajedrez futbolístico.

Choque táctico de máxima categoría en el Etihad Stadium. El conjunto de Manchester recibe al líder del fútbol italiano en lo que se anticipa como un ajedrez futbolístico. Claves tácticas: Dominio del balón del Manchester City frente a la estructura defensiva y el contraataque vertical del Napoli. La precisión del City en el último tercio ante la zaga italiana decidirá el rumbo del juego.

Dominio del balón del Manchester City frente a la estructura defensiva y el contraataque vertical del Napoli. La precisión del City en el último tercio ante la zaga italiana decidirá el rumbo del juego. Pronóstico: Victoria de Manchester City. Se anticipa un encuentro disputado en el que el City logrará imponer su volumen de juego.

Resumen de Predicciones

◄ Scroll horizontal disponible en esta Tabla ►. Partido Pronóstico Sugerido Opción de Gol Galatasaray vs. Aston Villa Ambos anotan / Aston Villa o Empate Más de 2.5 goles Bodø/Glimt vs. LASK Linz Gana Bodø/Glimt Más de 1.5 goles Feyenoord vs. FC Porto Empate Menos de 2.5 goles Arsenal vs. Borussia Dortmund Gana Arsenal Ambos anotan Slovan Bratislava vs. Real Betis Gana Real Betis Más de 1.5 goles Real Madrid vs. PSV Gana Real Madrid (Hándicap -1.5) Más de 2.5 goles RB Leipzig vs. RC Lens Gana RB Leipzig Más de 2.5 goles Como 1907 vs. AEK Atenas Como 1907 o Empate Menos de 2.5 goles Manchester City vs. Napoli Gana Manchester City Ambos anotan

Análisis y Pronósticos: Jornada 5 de la UEFA Champions League 24/11/26 was last modified: by

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