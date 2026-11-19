Fecha: Jueves 19 de noviembre de 2026 | Fase: Playoffs

Orlando City SC vs. FC Cincinnati

Hora: 16:30 (EDT) | 17:30 (AST)

Análisis de tendencias

Orlando City SC: Apuesta por la solidez táctica como local y el control en el medio campo para desgastar la estructura rival antes de dar el golpe en ataque.

Apuesta por la solidez táctica como local y el control en el medio campo para desgastar la estructura rival antes de dar el golpe en ataque. FC Cincinnati: Mantiene una transición ofensiva vertical y rápida, aprovechando los espacios que dejan los rivales en su afán de proponer el partido.

Selección de apuestas

Moneyline (Ganador): Orlando City SC. El factor localía y la consistencia en partidos definitivos de eliminación directa les dan una ligera ventaja.

Orlando City SC. El factor localía y la consistencia en partidos definitivos de eliminación directa les dan una ligera ventaja. Altas / Bajas (Over / Under): Bajas (Under). Al ser un duelo de eliminación en playoffs, ambos planteles suelen priorizar el orden defensivo y minimizar riesgos en los primeros minutos.

Seattle Sounders FC vs. Real Salt Lake

Hora: 19:00 (EDT) | 20:00 (AST)

Análisis de tendencias

Seattle Sounders FC: Cuenta con una amplia experiencia acumulada en fases decisivas, haciéndose fuerte en casa mediante la presión alta y el juego aéreo.

Cuenta con una amplia experiencia acumulada en fases decisivas, haciéndose fuerte en casa mediante la presión alta y el juego aéreo. Real Salt Lake: Suele generar peligro mediante contragolpes sostenidos, aunque sufre defensivamente ante equipos que mantienen un alto ritmo de circulación de balón.

Selección de apuestas

Moneyline (Ganador): Seattle Sounders FC. Su peso histórico y contundencia en su estadio durante postemporada los posicionan como favoritos.

Seattle Sounders FC. Su peso histórico y contundencia en su estadio durante postemporada los posicionan como favoritos. Altas / Bajas (Over / Under): Altas (Over). La intensidad del ataque de Seattle sumada a las oportunidades de contra que suele encontrar Real Salt Lake apuntan a un marcador dinámico con opciones en ambas áreas.

Análisis de la jornada MLS (Playoffs) encuentros para el 19 de Noviembre de 2026 was last modified: by

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