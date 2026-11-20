Nacido en Humacao, Puerto Rico, Alex Gavanna es un cantautor y productor musical cuya propuesta artística fusiona la precisión de la ingeniería de audio con una profunda sensibilidad interpretativa. Su vínculo con la industria comenzó a los 13 años detrás de las consolas, una vocación temprana que lo llevó a titularse profesionalmente como técnico de sonido en su isla natal y a construir los cimientos de una carrera integral dentro del ámbito musical.

Su transición hacia el frente del micrófono surgió de manera orgánica en el estudio de grabación. Mientras desarrollaba proyectos técnicos y de producción, descubrió en la composición el canal ideal para proyectar su propia identidad sonora. Esta dualidad como ingeniero e intérprete le otorgó un sello distintivo: la capacidad de cuidar cada detalle acústico de sus obras mientras imprime una ejecución vocal honesta y cercana.

La versatilidad de Gavanna está marcada por referentes legendarios como Anthony Santos, Romeo Santos, Frankie Ruiz y Zion. Además, su inquietud creativa lo ha llevado a explorar ritmos diversos que van desde el género urbano y el funk hasta el regional mexicano y los sonidos tropicales, consolidando un criterio musical amplio y contemporáneo.

Actualmente, el artista puertorriqueño inaugura un capítulo clave en su trayectoria al enfocarse de lleno en la bachata. Impulsado por el arraigo cultural de este género en su vida y su estrecha hermandad con la comunidad dominicana, Alex asume el reto de abordar el ritmo desde una perspectiva fresca y actual, respetando su esencia cadenciosa, pero dotándola de su propio ADN sonoro.

Sus letras se nutren de vivencias reales y relatos cotidianos diseñados para generar una identificación inmediata con la audiencia. Con la premisa de crear música que se sienta y que invite a bailar, Alex Gavanna afina los últimos detalles para el lanzamiento de su próximo sencillo promocional, …Una pieza con la que promete conquistar las ondas radiales y las plataformas digitales. Con esta propuesta, Alex Gavanna trae un ritmo de bachata fresco y envolvente que viene dispuesto a enamorar al público venezolano.

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional

Email: davidlealramirez@gmail.com

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